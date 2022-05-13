2022年5月9日全球展望- 嘉盛官网

指导意见

聚焦美联储

美联储主席鲍威尔在周三的FOMC月度会议上发表了温和言论，并保证美国经济将在与40年高通胀水平的斗争中实现“软着陆”。但市场小心谨慎地对待鲍威尔的评论。一开始风险资产在听到鲍威尔说美联储并没有“积极考虑”幅度大于75个基点的加息时松了口气并急剧走高，但很快又绷紧了神经，到了周四信心消失殆尽，再度大幅下挫。对高层带领经济避开硬着陆能力的不信任，深植于全球投资者心中。

英国央行

英国央行周三警告，两位数的通胀率冲击家庭收入，国内经济将在2022年年底陷于停滞。但英国央行在对抗通胀上升方面的态度相较美联储和欧洲央行显得暧昧，令市场不安并致使英镑暴跌。一方面经济增长前景恶化，另一方面英国央行内部意见莫衷一是。这可能意味着英国央行在紧缩银根方面的步伐将落后于国际同行。

展望

虽然被寄予厚望，周五公布的美国非农就业报告完全没有改变现状。本周市场期待一系列官员讲话，其中包括9名美联储官员的讲话。因为货币政策指导意见继续为市场指明方向，而且居高不下的通胀水平依然是全球投资者的主要关切，加上对滞胀的担心情绪浓厚，市场可能比以往更加关注央行官员的讲话。市场还将热切关注两份重要的美国通胀报告。

本周重点关注事项：

- 9 名美联储官员将发表讲话，还有欧洲央行/英国央行官员讲话

- 周三的美国CPI、密歇根大学消费者信心指数和周五的通胀预期

- 周一的中国贸易帐

- 俄乌冲突的后续发展/冲突升级