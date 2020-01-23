脱欧议案获批；关注欧洲央行会议

今天早上市场主要有三件事情：中国新型冠状病毒的疫情、欧洲央行会议也脱欧议案获批。

随着疫情的扩散，FTSE中的矿业股，尤其是交易量巨大的股票，比如Glencore，还有酒店连锁、航空公司与汇丰银行在中国市场有业务的个股价格悉数下跌。就连报告产出增加4%的矿业股Anglo-American，也因为疫情消息而下跌。

欧洲央行会改变主意吗？

由拉加德（Christine Lagarde）掌舵的欧洲央行将于今天晚些时候召开会议，市场预测其不会改变当前的利率水平，但欧洲经济近期出现的希望之光可能导致央行修正阐述基调，从温和转向更加中性。会议召开之前，欧元兑英镑强力上扬，兑美元小幅下跌。这样的走势表明，投资者不相信未来将发生重大变化。

脱欧议案获批

英国议会已经批准了最终版的脱欧议案。该议案周初因英国取消承认移民的子女的承诺而被上议院搁置，但现在只需要英女王的批准后即可成为法案，进而确保英国在下周五正式脱离欧盟。英镑兑美元小幅下跌，但仍坚守1.31一线。