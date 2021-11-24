瑞典央行可能按兵不动数年：美元/瑞典克朗

人们都想知道新西兰联储在今天稍晚会上将加息25个基点还是50个基点。新西兰是第一个出手加息的大型经济体。

再来看看瑞典央行。瑞典央行9月会上将利率维持在0.00%不变，预计周四将继续按兵不动。他们指出，预计通胀近期内超过2%目标，并在中期回落。此后，瑞典CPIF(以固定利率衡量的消费者价格指数)10月同比增长3.1%，创2008年9月以来最高水平!第三季度GDP也强于预期，报在1.8%，预期为1.3%，第二季度0.9%。瑞典央行还预测直到2024年第三季度前都不会加息!那么现在，他们未来两年的指引中会包括加息吗?

自美国11月10日6.2%的CPI数据发布以来，美元指数一路走高，再结合瑞典央行鸽派预期，美元/瑞典克朗强力飙升!货币对已自11月10日低点8.5743攻入周二高点9.0544，此处也是2020年3月高点至1月6日低点下行之38.2%斐波那契回档。请注意，美元/瑞典克朗与美元指数的相关性极高(+0.98!!)因此，如果美元指数继续走高，美元/瑞典克朗很可能随之上行。但RSI处在76.27超买区域，暗示货币对或面临回调。(美元指数RSI为72.18。)

来源：Tradingview, Stone X

240分钟时间轴上，美元/瑞典克朗处于10月6日高点至10月28日和11月2日低点下行之161.8%扩展位8.5099附近。(此为双底，但目标已经达成)。随着美元/瑞典克自低点弹离，旗形成形。旗形突破目标为突破点+旗杆长度，本例中即9.2050附近。

来源：Tradingview, Stone X

美元/瑞典克朗要达到目标，必须首先突破水平阻力位9.1655。目标上方为上述时期走势之50%回档9.3134附近。支撑位在周一低点和10月30日前高点8.9478附近。8.8274存在水平支撑。

若美元继续走高，鉴于两者间的正相关性，美元/瑞典克朗有很大机会跟随美元上行。此外，预计瑞典央行将于周四会议上保持鸽派基调。但鉴于RSI超买，美元/瑞典克朗在向目标位9.2050挺进前或有短线回调。

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