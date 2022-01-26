股市可能继续震荡- 嘉盛集团官网

股市自年初以来就一直剧烈震荡，而且看起来没有很快平息下来的意思。

2022/1/26 14:04:00

股市自年初以来就一直剧烈震荡，而且看起来没有很快平息下来的意思。背后的主要原因有三个，而且仍在演进中：

  1. 货币政策结束宽松状态继而加息。大部分主要央行将在未来两周里迎来2022年的首次货币政策会议。
  2. 俄罗斯大军压境（据推测是要入侵乌克兰）
  3. 财报季与指导意见。奈飞上周表示，一季度新增订阅用户数预计仅有250万，不及580万的分析师预期均值。这样的指导意见无助于提振信心，也让人怀疑“居家股”可能风光不再。

 

CBOE进行交易的VIX衡量标普500指数的波动性，其在20203月疫情爆发后飚升至85.47，之后回撤并于20216月最低跌至14.0820213月到202111月期间，VIX大致在14.00 - 20.00区间形成了底部。VIX多次站上该区间但每次都以失败告终，上周大举站上20204月以来的下降趋势线，本周延续涨势，后市阻力在本周高点38.9420203月高点到20216月低点行情的38.2%回档位41.36附近及50%回档位49.79。支撑位在下降趋势线25.50附近、分别落在19.3120.1850周和200天周均线。如果失守两根均线，价格回到前述区间后可能继续徘徊着跌至14.08

 

来源: Tradingview, Stone X

 

 

标普500指数日图在20203月构筑底部以来走出上涨趋势，最近下破20209月以来的上升楔形。周一，标普500指数跌至20217月以来最低点，相比历史高点4820.2跌逾10%。价格守住7月低点以及202010月低点到历史高点行情的38.2%回档位4222附近，下方有水平支撑位4138.6和前述行情的50%回档位4027附近。阻力就在200天均线之上的4442 附近，如果攻克，上看水平阻力位4492.2。接着上看上升楔形的下轨趋势线4625附近。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

随着VIX本周大举上攻，标普500指数看起来可能继续震荡。交易该指数时将聚焦于美联储、俄/乌事态发展与财报的不确定性，期间留意可能导致价格休整的支撑与阻力。

 

 

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