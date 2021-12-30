日元货币对后市或跟随标普500指数走高 - 嘉盛集团官网

如果股市继续上涨，日元货币对是否将随之走高。从标普500指数与日元货币对之间的每日相关性判断，是有这种可能性的。

2021/12/30 16:54:00

我们可以大谈特谈基本面，也可以枚举技术面，解释标普500指数（如Emini期货所示，涵盖隔夜区间）过去4个交易日的单边上涨，将其归因于“圣诞反弹”或年末反弹都行。但在主要交易机构结束今年交易任务离场休息之际，尚未离场的交易机构得到了在成交量和流动性稀少的环境中大举推动市场的机会。如果大型养老基金有意，是可以驱动市场的。事实上，标普500指数在过去4个交易日上涨近5%，目前没有任何势竭的迹象（除非爆出意料之外的消息）。RSI现在显著背离价格，但价格在过去4天还是不断攀高。第一个阻力在上轨上斜趋势线4840附近，接着是1216日高点到1220日低点行情的161.8%扩展位4865.75。第一支撑位在前高点4733.75，然后是50天均线4635.35

来源: Tradingview, Stone X

 

我们很多次看到日元货币对跟随冒险或避险情绪的经典时刻。比如，美元/日元1221日开盘报在113.57，昨天收在114.865天内反弹129点子，还收上121日以来的上升通道的上轨上斜趋势线。请看下图底部美元/日元和Emini标普期货的相关性，目前报在+0.84。两者相关性报在+0.80左右就被视为存在强正相关联系。阻力位在前高点115.52，接着是1124日高点到123日低点的127.2%161.8%扩展位，分别落在116.31117.34。支撑位在周一低点114.31附近构成的水平支撑位，然后是200天均线和上升通道下轨相汇的113.89

来源: Tradingview, Stone X

 

澳元/日元是另一个和标普500指数挂钩的典型日元货币对。该货币对从1221日的80.75反弹至1021日高点到123日低点的61.8%回档位83.46后止步，期间站上50天和200天均线，分别落在82.8082.63，使其现在转化为支撑位。请注意下图底部澳元/日元和Emini标普期货的相关系数，目前报在+0.88。这也是个表明强正相关的读数。阻力位在前述61.8%回档位83.46，接着是水平阻力位84.60。下方支撑位有均线之下的水平支撑位82.80，接着是80.36

来源: Tradingview, Stone X

 

标普500指数过去几天强势上涨并攻克途中的空头，如果继续上涨，日元货币对将随之走高吗？从标普500指数与日元货币对之间的每日相关性判断，是有这种可能性的。

 

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