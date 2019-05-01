白银价格跌至年内最低点，后市可能扩大下行

在向上盘整后，白银的波动性回归，在空头的推动下价格跌至今年最低点。而且，银价后市可能扩大下行。









正如我们在每周交易员持仓报告中提到的，大型投机商最终加入了4月初以来一直净做空的主动型基金的看跌阵营，进入净空头持仓。从季节的角度看，白银在1月-4月末一般表现良好。但今年的情况明显不是这样，银价在2月、3月和4月均收低。值得注意的是，银价在5月和6月通常下跌，下跌月份均值为-8.2%。但是过去30年的5月份，银价有54.8%的时间是收高的。所以，较少几个跌幅更大的5月份，贡献了-1.2%的均值。而昨天向下突破后，我们认为今年5月份银价可能再度收低。









上图为白银/美元的日图

银价昨天收出五周最大跌幅，并且当天的波幅为3月初以来之最。更重要的是，由于震荡最剧烈的几天基本都走出阴线，加上昨天收于10月和11月高点下方，我们认为银价可能自此扩大跌幅。

在昨天的下破之前，我们警告银价正酝酿波动性。随着银价明确突破我们强调的14.75-15.10区间，看涨楔形形态失效。

银价在15.10阻力位下方以乌云盖顶反转形态形成一个下降的高点，并且8天和21天指数移动均线继续向下。银价目前报在昨天收盘价附近，空头近期可能在反攻14.75时逢高沽出。但由于13.90-14.00区域上方没有清晰的结构价位，交易员可能考虑设置较宽的止损位以应对日图可能出现的震荡。

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