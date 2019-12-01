中国PMI数据走强，本周伊始呈风险偏好

由于中国周末期间发布的经济数据积极，本周伊始市场呈风险偏好。根据中国国家统计局（NBS）数据，11月中国制造业PMI出现扩张，打破连续7个月收缩趋势。该指数报于3月以来最高值50.2，新订单增至51.3。





虽然我们对政府数据持谨慎态度，但令人鼓舞的是，IHS Markit的PMI数据也升至51.8，超出预期值51.4也高于前值51.7。在我们即将进入2020年之际，随着该行业以3年来最快的速度扩张，全球反弹潜力再添一笔。

E-迷你标普500期货上涨0.28%，位于记录低点略下方。

黄金下跌0.21%。

10年期美债攻入1.8%，较周五收盘上涨了1.77%，

纽元和澳元为最强主要货币，日元最弱。









美元/日元仍位于看涨通道内部，上周对109.50的上破令我们追踪的较长线看跌楔形落空。108.24低点以来看涨动量正于四小时图上构筑稳固趋势，价格似乎即将5月来首次再度考验110，鉴于此前4小时图K线强度，波段低点似乎位于109.37，若守住该支撑，短线仍保持看涨。

多头可能会在紧密的看涨通道内寻求低吸。

若下破109.30或暗示自高点转跌。









澳元/日元为可能展开潜在突破上行的重点观察货币对，不过要记住，澳联储明天将召开今年最后一次会议。到上周五收盘时，澳联储利率指标显示只有11%概率降息25个基点，不过由于西太银行现已将2020年6月前预期调整至降息两次并引入QE，若澳联储声明被认为较11月鸽派，澳元货币对将应声下行。反之，若联储保持稳定步调，澳元货币对很可能展开反弹。

技术面来看，支持价格走势的是闪崩低点以来看涨趋势线。今天积极的PMI数据已带动汇价反弹进入74.33阻力，不过看来刚刚拿下该阻力。