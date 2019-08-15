投资者悲观情绪卷土重来

周二因美国总统特朗普推迟关税征收引发的全球市场反弹转瞬即逝。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/15 15:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周二因美国总统特朗普推迟关税征收引发的全球市场反弹转瞬即逝。中国经济正在放缓的事实得到确认，美国和亚洲股市多数大跌。随着殖利率曲线倒挂，美国债券市场发出衰退信号。欧洲股市今天上午开盘走低，在新一轮政治动荡的影响下，意大利富时MIB指数也下行。

金融股受创

主要受因市场环境不利承压下挫的金融股拖累，富时100指数前一个交易日下跌了1.42%，苏格兰皇家银行股价下跌7.48%Standard Life Aberdeen，Phoenix Group, Aviva和Legal & General 股价跌幅均逾2%

软件企业Micro Focus International为富时指数提供支撑，因有消息称该公司计划回购2亿美元股票，其股价应声上涨2.11%。投资者视英美烟草公司（British American Tobacco）对电子烟制造商Twisp的收购交易为利好，前者股价上涨1.75%


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