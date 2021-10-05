澳洲联储按兵不动，抚慰了澳元/美元空头

澳洲联储对未来的指引保持温和，再度透露最早要到2024年才有可能满足加息的条件，包括通胀持续处于2%-3%目标区间以及薪资增长3%。

继上次会议收缩量化宽松后，澳洲联储承诺稳定债券购买金额在每周40亿澳元，直至2月份。

澳洲联储依然相信，一旦解除封锁，澳大利亚经济将回暖，但力度可能不及2020年封锁解除之后的那次复苏。

综上，澳洲联储增强对经济的支持，也发布了温和指引。澳元/美元在澳洲联储决议宣布之后从0.7275下跌至0.7260。

市场继续高度做空澳元/美元，一旦该货币对站上0. 7320/40阻力区域，可能引发部分空头回补，带动价格反击0.7450。

但在那之前，澳元/美元仍有可能回踩8月低点0.7160。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年10月5日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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