澳洲联储按兵不动，抚慰了澳元/美元空头

澳洲联储在今天下午召开的货币政策委员会月度会议上一如广泛预期按兵不动，包括维持现金利率和2024年4月期澳大利亚政府收益率在10个基点的目标。

2021/10/5 21:53:00

澳洲联储对未来的指引保持温和，再度透露最早要到2024年才有可能满足加息的条件，包括通胀持续处于2%-3%目标区间以及薪资增长3%

继上次会议收缩量化宽松后，澳洲联储承诺稳定债券购买金额在每周40亿澳元，直至2月份。

澳洲联储依然相信，一旦解除封锁，澳大利亚经济将回暖，但力度可能不及2020年封锁解除之后的那次复苏。

综上，澳洲联储增强对经济的支持，也发布了温和指引。澳元/美元在澳洲联储决议宣布之后从0.7275下跌至0.7260

市场继续高度做空澳元/美元，一旦该货币对站上0. 7320/40阻力区域，可能引发部分空头回补，带动价格反击0.7450

但在那之前，澳元/美元仍有可能回踩8月低点0.7160

AUDUSD Daily chart 5th of October

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021105日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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