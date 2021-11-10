贵金属一周回顾报告- 嘉盛集团官网

黄金和白银：已消除一个利空因素？

黄金与白银在上周五的急速上升势头延续到本周一，其中黄金价格切实脱离其10天均线。从8月中旬到11月初，该均线一直非常接近于金价，而金价围绕着一个非常狭窄的下跌趋势徘徊。两个交易时段的波动之迅速给人感觉金价好像突破了束缚，但事实并非如此。金价反而在逼近2个月高点1825时进入了超买区域，10天均线现落在1797，构成支撑。

白银也紧随黄金之后。白银自己的下跌趋势比黄金的下跌趋势陡峭（但整体上也是较为狭窄），黄金/白银比率也有所扩大 – 至少在9月末之前一直在扩大。数周前我们讨论过，当黄金没有方向时，黄金/白银的比率通常扩大。而当趋势的改变迫在眉睫时，白银率先转向也并非罕见。这次两种金属的推动浪整体上相一致，在黄金逼近两个月高点时白银同样逼近两个月高点（24.40）。白银只在10月底时爆发过一次，最高摸至24.83，不过因为看起来时机不对而再度回落。白银的波动性高于黄金的波动性，所以意味着两者之间的比率收缩，目前报在73，比9月末创下的近期峰值80（当时黄金报在1756、白银报在20.17）下跌近10%。白银也正逼近近期交投区间的上轨，但同样超买。所以，两种金属可能都需要一段休整期。

从经济新闻与金融市场相互作用的角度看，上周五的动态值得关注。当时发布的非农就业报告整体好于预期，理论上应可提振美元和债券收益率，但事实与理论相左。黄金与白银开始上涨（得到两天前，即FOMC声明发布日20天均线上穿50天均线的支持）。这看起来就像是经典的“听传闻买进、见事实沽出”的行情，只是这次反过来，称为“听传闻沽出，见事实买入”。这里的“事实”，在我们看来是美联储公开市场委员会上周会议的结果，当时FOMC勾勒了缩表计划并确认其应当于11月底启动。FOMC也指出，利率的调整会在晚些时候 – FOMC一直以来的立场。

市场数月里一直热切关注着FOMC，而且夏季以来有关整个缩表的预期广泛升温。即使如此，FOMC今年每次发表声明都会引起市场应激式反应，而且几乎每次的反应方向都是向下。落实到黄金，原因在于对美联储不再是国债市场的障碍（至少阻力大大减少）后金融条件收紧、利率上升的预期。而当这次真正宣布开始缩表了，市场却没有出现类似的回应。所以，我们或许可以下结论说，市场现已安全地攻克这些不利因素 – 当然，前提是没有发生任何意外情况。

所以我们可以这样说，有关通胀力量与“暂时现象”或不得不让位于“持续的”可能性这样挥之不去的言论得到了强于预期的非农就业报告的加持。这样的言论暂时没有定论，但大部分央行立场温和，这点同样利多黄金。我们还是那样的观点，即黄金与通胀之间的关系只有当通胀本身构成经济威胁而非经济利好时才会变得醒目；更重要的是通胀对真实收益率的影响。工业国家的真实收益率为负值且可能继续保持为负值的事实继续利多黄金，而黄金面临的一个利空因素，即情绪，至少现在已消失。

黄金和白银要进入新的上抬区间可能仍需努力，但前景正在改善，COMEX黄金和白银涌现弱多头，虽然白银在10月底上破25失败后确实吸引了一些新的空头介入。我们怀疑近期行情可能催生部分空头回补。实物市场再度恢复生机，但不足以独力推高价格，而是需要机构投资者参与的配合。

黄金、白银和各自的相对强弱指标，两者短线双双超买

来源: Bloomberg, StoneX

黄金和倒置美元的相关性正在减弱

来源: Bloomberg, StoneX

来源: Bloomberg, StoneX