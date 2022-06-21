贵金属一周综述：金银基本面向好，但上档压力重重- 嘉盛官网

上周股市暴跌。当时美国联邦公开市场委员会提前加息，而欧洲央行在6月常规会议刚过去一周就召开了一次紧急会议。标普500指数暴跌近9%，欧洲市场同样下跌但表现好一些。除了瑞士股市跌幅高达4%之外，欧洲股市的普遍跌幅在2.0%-2.5%之间。事实上，股市的跌势始于前一周，原因是美联储加息75个基点的可能性越来越大，市场越来越焦虑。

黄金与标普500指数比率，2021年1月1日= 100

来源: Bloomberg

本周开局情况好转，股市斩获小小的涨幅。虽然前一周就做出了回应，真看到央行决策时市场还是（避无可避地）随之波动。

黄金、白银、标普、美元和布伦特原油

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为了获取未来回旋空间，美联储主席当下展开了幅度最大的一次加息。而随着7月1日开始收缩资产负债表，作为国债最后买家的美联储离场，债券收益率自然很可能呈现一定的震荡行情。这是不容忽视的背景，而前台则继续由加息这一直白行为所主导。

与此同时，黄金稳定在1835上下4%的区间内，每次逼近1800都迎来一定的逢低买盘。最近关于“黄金在当前地缘政治环境中为何没有上涨”的疑惑颇多，而可能性最大的答案或许是“如果没有俄乌战争，金价或许比当前水平更低”。当然，在俄罗斯侵入乌克兰7周里，交易所交易产品（ETP）新增213吨、美元净流入136亿美元，而且主要集中在英国和德国。这表明，主要原因是对政治风险的规避。之后，随着战争（至少暂时）慢慢淡化成背景，黄金ETP有所减少，从4月末峰值3889吨减少67吨，至3822吨。全球金价产量约为3640吨。

在前沃克尔时代，通胀力量或通胀预期提振金价是常见的情况。但在货币政策牢牢占据市场视线的环境中，利率政策往往才是核心力量。目前无疑就是这种情况。白银继续略微落后。通常利多黄金的经济普遍不确定性，在利率政策的担忧中没能起到推高金价的作用。当然，如果经济较弱的国家开始陷入挣扎，有关利率政策的风向可能改变。所以，白银更加关注工业前景。大约75%的白银，或为基础金属开采的副产品，或为工业废料，供应源源不断，没有价格弹性。

6月20日及前四周的美国与欧盟债券收益率曲线

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但需求极端旺盛的领域在金币。主要铸币厂继续生产，而且伴随着极高的溢价。所以我们以Silver Eagle为例，如果其销量看起来不如人意，原因不是因为没有买需，反而是因为买需旺盛。

与此同时，COMEX 6月14日当周（当时金价自1850跌至1818）主动型基金持有的黄金头寸锐减。多头裸持仓在4月中旬高达514吨，当周骤降，上周二为339吨，降幅达到34%；空头裸持仓同期增加75吨，增幅50%，达到225吨。以上，现在净头寸为115吨，是2021年10月以来最低点，是前12个月均值的56%。当期白银多头裸持仓小幅增加，但空头裸持仓跃升850吨（16%），净多头因此为1609吨。银价跌幅因此和平常一样远大于黄金跌幅，从22.28美元跌至21.05美元，跌幅6%。相比之下，黄金跌幅为2%。自那以后，白银同样获得部分逢低买盘，无疑也有更多的空头回补。白银在22遇阻，黄金回到1840。二者5月中旬以来实际上一直横向窄幅波动，上档压力沉重。金价上档都面临短期均线的阻力，而且基本面一定程度支持上涨，但或许需要奋力挣扎才能实现。好的一面是，黄金一直在其10天均线上方窄幅交投，只是1873下方压力重重。

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