贵金属一周综述：金银基本面向好，但上档压力重重- 嘉盛官网

作者： 
2022/6/21 13:14:00
作者： 

上周股市暴跌。当时美国联邦公开市场委员会提前加息，而欧洲央行在6月常规会议刚过去一周就召开了一次紧急会议。标普500指数暴跌近9%，欧洲市场同样下跌但表现好一些。除了瑞士股市跌幅高达4%之外，欧洲股市的普遍跌幅在2.0%-2.5%之间。事实上，股市的跌势始于前一周，原因是美联储加息75个基点的可能性越来越大，市场越来越焦虑。

 

黄金与标普500指数比率，202111= 100

20220621 - 002 - 01

来源: Bloomberg

 

本周开局情况好转，股市斩获小小的涨幅。虽然前一周就做出了回应，真看到央行决策时市场还是（避无可避地）随之波动。

 

黄金、白银、标普、美元和布伦特原油

20220621 - 002 - 02

来源: Bloomberg

 

为了获取未来回旋空间，美联储主席当下展开了幅度最大的一次加息。而随着71日开始收缩资产负债表，作为国债最后买家的美联储离场，债券收益率自然很可能呈现一定的震荡行情。这是不容忽视的背景，而前台则继续由加息这一直白行为所主导。

与此同时，黄金稳定在1835上下4%的区间内，每次逼近1800都迎来一定的逢低买盘。最近关于“黄金在当前地缘政治环境中为何没有上涨”的疑惑颇多，而可能性最大的答案或许是“如果没有俄乌战争，金价或许比当前水平更低”。当然，在俄罗斯侵入乌克兰7周里，交易所交易产品（ETP）新增213吨、美元净流入136亿美元，而且主要集中在英国和德国。这表明，主要原因是对政治风险的规避。之后，随着战争（至少暂时）慢慢淡化成背景，黄金ETP有所减少，从4月末峰值3889吨减少67吨，至3822吨。全球金价产量约为3640吨。

在前沃克尔时代，通胀力量或通胀预期提振金价是常见的情况。但在货币政策牢牢占据市场视线的环境中，利率政策往往才是核心力量。目前无疑就是这种情况。白银继续略微落后。通常利多黄金的经济普遍不确定性，在利率政策的担忧中没能起到推高金价的作用。当然，如果经济较弱的国家开始陷入挣扎，有关利率政策的风向可能改变。所以，白银更加关注工业前景。大约75%的白银，或为基础金属开采的副产品，或为工业废料，供应源源不断，没有价格弹性。

 

620日及前四周的美国与欧盟债券收益率曲线

20220621 - 002 - 03

来源: Bloomberg

 

但需求极端旺盛的领域在金币。主要铸币厂继续生产，而且伴随着极高的溢价。所以我们以Silver Eagle为例，如果其销量看起来不如人意，原因不是因为没有买需，反而是因为买需旺盛。

与此同时，COMEX 614日当周（当时金价自1850跌至1818）主动型基金持有的黄金头寸锐减。多头裸持仓在4月中旬高达514吨，当周骤降，上周二为339吨，降幅达到34%；空头裸持仓同期增加75吨，增幅50%，达到225吨。以上，现在净头寸为115吨，是202110月以来最低点，是前12个月均值的56%。当期白银多头裸持仓小幅增加，但空头裸持仓跃升850吨（16%），净多头因此为1609吨。银价跌幅因此和平常一样远大于黄金跌幅，从22.28美元跌至21.05美元，跌幅6%。相比之下，黄金跌幅为2%。自那以后，白银同样获得部分逢低买盘，无疑也有更多的空头回补。白银在22遇阻，黄金回到1840。二者5月中旬以来实际上一直横向窄幅波动，上档压力沉重。金价上档都面临短期均线的阻力，而且基本面一定程度支持上涨，但或许需要奋力挣扎才能实现。好的一面是，黄金一直在其10天均线上方窄幅交投，只是1873下方压力重重。

20220621 - 002 - 04

来源: Bloomberg

 

相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。