封锁程度降级，但纽元/美元还是下跌





三天的澳新军团日长周末假期过后，许多新西兰人于今天回到工作岗位。在长达五周的抑制新冠病毒蔓延的战役取得成功后，新西兰下令放松封锁。新西兰之前也是实行最严格的封锁措施的国家之一，隔夜将封锁级别从4下调至3，和澳大利亚目前的级别相当。这是积极的步骤，但可能还不够深入，人们因此担心，新西兰经济受到损害的时间将更长久。Westpac的新西兰经济专家团队现在呼吁新西兰联储在接下来的5月利率会议上将量化宽松的规模翻倍，达到600亿美元。如果新西兰联储同意这么做，那么新西兰联储将在13个月内持有发行的新西兰政府债券的近一半。新西兰联储此前曾表示，不愿意持有债券市场超过一半的规模。而为了扩大货币刺激力度，新西兰联储可能转而下调隔夜现金利率，在2020年11月降息幅度可能达到75个基点，基准利率降至-0.50%。在3月份承诺将基准利率保持一年不变之后， Westpac现在预测新西兰联储在2020年下半年提前向市场发信号，暗示其准备在有需要的时候下调利率至负值区域。在这样的背景下，加上亚洲时段今天出现更多的避险情绪，纽元/美元此文发稿时回落至0.6000下方。技术面方面，由于继续受制于关键阻力区域0.6190/6200，纽元/美元仍然趋于温和下跌。如果下破并收于0.5910/00支撑位下方，可能是重拾下跌趋势的最初确认信号，后市可能先后下探0.5840和0.5600。反之，如果突破并收上关键阻力区域0.6190/0.6200，纽元/美元可能展开新的上涨，目标中线阻力区域0.6420/0.6480。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月28日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。