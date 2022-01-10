非农就业显著弱于预期，是否改变美联储对就业市场的判断？ - 嘉盛集团官网

美国12月非农就业连续第二个月显著弱于预期。美国经济12月新增就业19.9万人，低于新增40万人的预期值。11月读数自新增21万人上修为新增24.9万人，但无助于抵消12月疲弱读数的冲击。失业率自4.1%下跌至2020年3月以来最低点，而平均每小时收入增加0.6%，相比之下预期值和前值都是0.4%。雇主为了填补岗位缺口而提高薪酬，推动平均每小时收入增幅创下2021年4月以来最高点。

上月FOMC会议的记录显示，“大部分成员判定，如果劳动力市场延续近期的改善势头，可能相对较快地满足加息所需条件”。在周五非农就业报告发布之前市场计入3月加息几率为70%。将两个月的新增就业人数算术平均后仅为22.4万人，虽然还算积极，但如果接下来几个月的报告继续弱于预期，可能无力满足美联储所需的就业最大化的标准。另一方面，失业率降至3.9%则是非常强有力的信号，将引起美联储的注意。鲍威尔曾表示，单一数据不足以衡量就业市场的强度。所以，交易者在3月FOMC会议召开之前需要继续关注未来就业数据的表现，更好地了解“就业是否最大化”，加息是否迫在眉睫。

美元指数继续陷于持续近2个月的区间95.50/97.00，但确实在非农就业报告发布后有所下跌，回到对称三角形的上斜趋势线下方。下方支撑位在50天均线95.76附近，接着是2021年11月30日低点95.51。美元指数在12月打破2021年5月以来上涨通道（请看绿色线）的上轨，但未能守住突破行情。当价格突破通道一端失败后通常会去考验通道的另一端，也是美元指数的下个支撑位所在的94.90附近。

来源: Tradingview, Stone X

阻力位在三角形下斜趋势线的下轨96.60附近，然后是由上涨通道上轨、前高点96.94和2020年3月高点到2021年双底行情的61.8%回档位97.73附近构成的阻力带，97.73附近也是双底形态突破后的目标所在。

非农就业报告令人失望，但是否依然足以令美联储坚信美国劳动力市场正走向最大化就业的目标？加息时间预计不会早于3月，所以，在那之前必须关注更多的数据才能找到答案。

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