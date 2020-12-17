耐克股价创下历史新高，关注财报

耐克股价于周四创下历史新高，等待二季度财报。目前看，耐克股价的反弹动能可能开始减弱。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/18 2:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

时间：周五（12月18日）

耐克（Nike）在这场疫情中的表现一直相对较好，销售额在疫情爆发之初下降后回升。耐克指出，由于欧洲全境与美国在中国之后实施封锁措施，四季度亏损7.90亿美元，其中营收为63.1亿美元。

数字化

由于快速转向线上销售，耐克一季度的数字销售额增长82%，这点更是鼓舞人心。耐克也未能免于实体零售商面临的困厄，但其数字销售激增且抵消实体销售下降有余，从而驱动业务增长。

中国

随着中国经济呈现复苏的强烈信号，耐克在中国的销售有望同样回暖。中国一季度经济增长6% - 投资者期待这样的趋势延续下去，特别值得注意的是，中国社会消费品零售总额持续增加。

股票回购

耐克可能宣布重启为保留现金而于3月份搁置的股票回购计划。耐克在11月增加分红。如果重启回购计划，可能发出强烈的信号，即管理层对前景有信心。

最后，有关假期迄今的销售情况将受到密切的关注。即使实体店重开，线上销售的强劲趋势料继续突显出耐克的品牌实力。

对财报的预期值

二季度营收：105.5亿美元（季率增长2.2%）；EPS0.61（季率下降13%）

财报可能显示，耐克复苏之路可能曲折而非坦途。

分析师预期

关注耐克的28家分析师中：
26家强烈建议买入

2家建议持有目标股价区间：115-174

耐克股票图表

过去一年里耐克股价飚升逾43%，表现好于标普500指数16.6%的回报，月初更是一路上涨至历史高点，周四又刷新这个记录。不过，反弹的动能似乎正在减弱。

耐克股价4小时图交投于20、50和100期均线上方，发出看涨信号。动能指标也支持股价走高：RSI处于60上方的牛市区域内，距离超买区域尚有空间。

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