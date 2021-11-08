非农就业报告强于预期，但内核不稳- 嘉盛集团官网

2021/11/8 13:38:00
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美国10月新增就业人数53.1万人，高于新增45.5万人的预期值；9月读数自新增19.4万人上修为新增31.2万人。表面新增就业人数因此更接近于64.9万人。另外，失业率降至4.6%，前值为4.7%；平均每小时收入增加0.4%，前值0.6%，为连续第七个正值读数。这正是两天前召开货币政策会议的美联储所期待的就业数据，当时美联储宣布，是时候开始收缩债券购买计划，收缩的节奏为每个月150亿美元。

但该就业报告中有一点可能令美联储不安，那就是就业参与率，其10月读数保持在61.6%，预期值61.8%。而劳动力的不足也是供应瓶颈和通胀背后的成因之一，所以美联储可能希望看到就业参与率上升。美联储官员George在会议召开后即发表讲话称，“我们在判断就业是否实现最大化时，将面临劳动力人口是否随着时间的推移加入进来的考验，而我们必须克服”。所以，除了确保收入随着通胀上涨之外，确保劳动人口重新进入劳动力市场也非常重要。今后请留意就业参与率的变化。

非农就业报告发布之后欧元/美元跌至1.1525下方的15个月低点。日图上，自从5月末在1.2263附近打破上升楔形后该货币对缓慢下跌并形成下降通道，目前交投于819日低点到93日高点行情的161.8%扩展位，即1.1515附近。2020年高点以来的水平支撑位就在下方不远处的1.1495

来源: Tradingview, Stone X

 

4小时图上1.1495下方的支撑位在1012日低点到1028日高点行情的127.2%扩展位，即1.1479附近，然后是同期行情的161.8%扩展位和20206月以来水平支撑位相汇处，即1.1421附近。短线阻力位在1.1616，接着是上述通道的下斜趋势线、50天均线和近期高点相汇而成的阻力带，即1.1675-1.1700区间。

来源: Tradingview, Stone X

 

10月非农就业报告明显强于预期，但美联储未来决策的落脚点将在平均每小时收入和就业参与率这两个指标。所以，交易者也应该留意。

 

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