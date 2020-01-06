市场一览：伊朗暂时保持“沉默”但要小心中东局势风云突变

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外汇市场一览：
- 美国否认了美国准备从伊拉克撤军的报告，此前网上泄露出一封未署名信函，暗示美国将那么做。美国高级军官后来对媒体表示，此信“措词不当”且美国没有准备撤军。
- 日本服务业PMI以逾三年最快的速度萎缩，是连续第二个低于50的读数。新业务增长（也是整体读数的依靠指标）同样跌至半年低点。
- 整体波动性降低并且由于避险买需减弱，（日元、瑞郎）避险货币略微下跌，而英镑和纽元是最强的主要货币。
价格走势：
- 日元货币对昨天守住关键价位，但后市承接着冒险情绪抑或这只是暴风雨前的宁静且日元买需回归，则依然不明朗。
- 黄金几乎填补本周的开盘跳空缺口并且现正徘徊于9月高点上方。小时图上形成了陀螺顶十字星，暗示其正试图构筑波段低点。如果紧张局势升级，并且当前价位重现上涨动能，则多头可能寻机入场。但若下破1553.52并填补缺口，后市可能扩大下跌。
- 纽元/加元的下跌已经丧失动能并且正试图在0.8615支撑位与200天指数移动均线上方构筑低点。投资者需要警惕潜在反弹。
- 澳元/美元正守住0.6930附近的支撑位，那是后市的关键价位。纽元/美元在0.6650附近企稳，但趋势结构比澳元/美元清晰有力，暗示澳元/纽元后市扩大下行。
股市一览：
- 亚洲主要股市收复由中东近期地缘政治骚乱造成的失地的一部分，与此同时西得州原油与黄金期货双双回撤，两者在今天亚洲时段分别下跌1.22%和0.50%。
- 当前反弹归因于中东紧张局势没有任何新的升级。在周末以严厉口吻“口头报复”美国之后，伊朗依然保持“沉默”。但目前不能下任何结论，中东的政治气候仍然可能风云突变。
- 日本服务业继续与制造业一起萎缩。12月Jibun Bank服务业PMI终值自50.3的前值跌至49.4，为2016年9月以来下降最深的一次，个中原因是销售税增加与台风冲击了10月的企业活动。
- 通用汽车报告，由于经济增长放慢，加上中档运动型多功能车这个主要领域的竞争加剧，2019年在华汽车销量连续第二年下降，年率降幅15%。
- 市场对新加坡数字金融业务的兴趣浓厚，新加坡金管局收于21份申请，争夺该监管机构定于2020年6月颁发的五张数字金融牌照（两张全数字金融牌照和三张批发金融牌照）。主要的申请公司包括互为劲敌的Grab和Singapore Telecommunications，以及阿里巴巴旗下的蚂蚁金服。
Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。
数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。
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