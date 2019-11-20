市场一览：美中贸易关系再现曲折，投资者避险

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外汇市场一览：
- 中国政府再度下调新推出的基准贷款利率，此举根据Reuters的调查在广泛预期中。降低融资成本意在当前美中贸易争端中激励经济增长。
- 日本出口年率下滑9.2%（预测值降7.6%，前值降1.6%），是3年最大降幅。不出所料，对美与对华出口同样减少。由于经济更加逼近衰退，日本的经济大臣承诺推出“规模可观的”经济刺激一揽子计划。这也增加日本央行宽松银根的几率。央行现正在判定是否逐次会议采取行动。
- 在轻微的避险情绪中，澳元和纽元是最弱的主要货币，而日元和瑞郎是最强货币。澳元/日元和纽元/瑞郎等套利交易是时段内最弱的货币对，但波动性依然有限，大部分货币对的交投区间只有各自10日ATR的一半。市场慢慢厌倦了贸易相关的消息。
股市一览：
- 今天亚洲主要股市悉数下跌，原因是美中贸易相关困境通过间接的渠道再次浮现。
- 美元/离岸人民币同样继续上涨并回踩5天高点7.0430，这也引发了股市目前的避险行为。
- 日本10月出口年率下滑9.2%，低于降7.6%的预测值，是3年最大降幅。黯淡的出口数据由对美汽车与飞机发动机装船和对华塑料制品出口的减少所驱动。
- 今天亚洲时段盘中垫底的股指是昨天涨幅最大的股指之一，即澳大利亚的ASX 200指数：下跌1.40%，抹去了前三天的涨幅。澳大利亚国内因素在起作用，加剧其跌势。澳大利亚监管机构因Westpac Banking Corp违反反洗钱规定而对其施以2300万的罚款。该事件导致该银行的股价暴跌3.24%，并拖累整个金融板块，而且伴随着其余“三巨头”股价显著下跌(CBA -1.67%、 NAB -2.31% 和 ANZ -1.93%)。
- 媒体根据消息人士的最新报道显示，阿里巴巴集团在香港的二次重量级上市的发行价将定在每股176港币。在这次香港上市中，8股阿里巴巴集团的香港上市股票等于1阿里巴巴集团纽约ADS。根据阿里巴巴集团纽约ADS11月19日185.25美元的收盘价，阿里巴巴集团香港上市价按美元计相当于折让2.9%。
- 标普500E-mini期货在今天亚洲时段继续下跌，盘中低点为3108，跌幅0.14%。
后市展望
- 标准时间1330加拿大10月CPI – 主流预测值为年率上涨1.9%，核心CPI年率上涨0.3%。如果明显低于预期，或许给加元造成下行压力，从而改变加拿大央行对货币政策的中性姿态。一年多以来，加拿大央行一直维持利率不变。
- 标准时间1900的FOMC会议记录 – 在三轮降息之后，美联储主席与美联储多位官员在最近几周引导市场参与者期待其采取“观望”货币政策。所以，会议记录可能不会改变利率的近期政策前景。
Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。
数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。
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