市场一览：亚洲股市情绪仍然积极

汇市一览：
• 中国在岸人民币在“黄金周”国庆假期后小幅走强，美元/离岸人民币微跌0.19%。

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2019/10/8 12:57:00
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汇市一览：

  • 中国在岸人民币在“黄金周”国庆假期后小幅走强，美元/离岸人民币微跌0.19%。人民币隐含波动率触及一个月高位。
  • 英央行行长马克•卡尼表示，他们将成为第一家对金融系统进行压力测试的央行。
  • 中国服务业PMI降至7个月低点，但51.2的数值仍报于扩张状态（前值52.1）。
  • 日本首相安倍晋三表示，日本经济，主要是出口业继续显示疲软迹象，不过国内需求基本面稳健。当被问及日央行是否会进一步降息至负值区间时，安倍黑田认为东彦将在权衡利弊后做出适当决定。
  • 纽元和澳元为表现最强主要货币，日元目前走势最弱，纽元/日元波幅最大，接近其典型的日波动区间（均值回归时机已到？）。

汇市一览：

  • 亚洲股市成功摆脱财新中国服务业PMI低于预期的影响。9月财新中国服务业PMI自8月的52.1降至51.3，探入7个月低点；低于主流预期值52.9。最新数据显示，自2019年4月以来，中国服务业增长持续萎缩。
  • 此外，贸易相关负面消息也未能削弱亚洲股市持续的乐观情绪。
  • 市场参与者似乎都在关注韩国三星电子最新盈利指引；作为重要的亚洲科技公司之一，三星也是全球半导体行业的健康晴雨表。三星电子表示，其2019年7月-9月的季度营业利润或为7.7万亿韩元,低于一年前创纪录的17.6万亿韩元。但高于主流预期值7.1万亿韩元，数据一定程度缓解了对全球半导体行业受贸易局势冲击的担忧情绪。
  • 截至目前，三星电子已上涨了1.15%，超过其基准股指Kospi 200的0.89%涨幅。
  • 在长达一周的休市后，中国内地股市重新开市。休市期间，香港交易所上市的富时中国A50 ETF飙升至2.13%，这也触发了一轮积极的情绪回应。
  • 香港交易及结算所有限公司（港交所）决定放弃对伦敦证券交易所集团290亿美元的收购要约。市场参与者视港交所撤出收购为利好，港交所股价已上涨3.10%，表现优于恒指。

接下来

  • 美联储主席杰罗姆•鲍威尔现正于全美商业经济协会谈及“美联储观点”。鉴于市场计入下周80%降息概率，若鲍威尔言论无任何鸽派意味，投资者或感失望，从而给股市（似乎喜爱低利率）构筑压力。美联储委员卡什卡利和埃文斯随后也将陆续发表讲话，但鲍威尔可能会获得更多关注。不过，若美联储委员们发言基调统一，对市场影响或更大。

*数据来自 Refinitiv. 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。



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