市场一览：美元/离岸人民币的下跌改善情绪

截至标准时间0500的汇市与股市概览

作者： 
2019/8/6 13:20:00
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截至标准时间0500的汇市与股市概览



  • 日元交叉盘继续剧烈震荡，其中美元/日元空头了结昨天的获利头寸，使其在今天亚洲时段反弹近1.00%，收复昨天因贸易紧张关系升温而失去的大片阵地。

  • 澳洲联储一如市场预期维持基准利率在1.00%历史最低点不变，并且承认澳大利亚经济已经放慢并以美中贸易关系重新紧张为主要关切。澳元/美元在昨天高点0.6804下方横盘。

  • 亚洲所有股市在欧洲时段开盘前仍然下跌，其中澳大利亚的ASX200以2.44%的跌幅垫底，最大的拖累来自科技与医疗保健板块，两者分别下跌3.98%和3.33%。
  • 美国财政部正式将中国列为“汇率操纵国”。中国人民银行今天将美元/在岸人民币的开盘中间价定在6.9638，高于昨天的中间价6.9225，但低于6.9871的预期值。
  • 美元/离岸人民币今天亚洲时段盘中自7.1400的高点下挫807点子，至7.0593，并带动亚洲股市削减之前的跌幅。
  • 标普E-mini期货盘中自低点2775上涨至高点2850，涨幅2.91%。


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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



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