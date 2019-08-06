市场一览：美元/离岸人民币的下跌改善情绪

亚洲所有股市在欧洲时段开盘前仍然下跌，其中澳大利亚的ASX200以2.44%的跌幅垫底，最大的拖累来自科技与医疗保健板块，两者分别下跌3.98%和3.33%。

美国财政部正式将中国列为“汇率操纵国”。中国人民银行今天将美元/在岸人民币的开盘中间价定在6.9638，高于昨天的中间价6.9225，但低于6.9871的预期值。

美元/离岸人民币今天亚洲时段盘中自7.1400的高点下挫807点子，至7.0593，并带动亚洲股市削减之前的跌幅。