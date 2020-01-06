市场一览：中东紧张局势仍主导市场情绪

• 随着上周末中东紧张局势升级，市场开盘大幅跳空。

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2020/1/6 12:13:00
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汇市一览：

  • 随着上周末中东紧张局势升级，市场开盘大幅跳空。金价大涨$36，西德州原油再度考验$64阻力，标普500指数期货跳空低开，所有这些都凸显出新年伊始地缘政治引发的负面基调。
  • 法国总统马克龙向特朗普表示，伊朗应避免“破坏稳定”的行动。日本首相安倍晋三呼吁各方避免加剧中东紧张局势。
  • 澳大利亚制造业PMI连续第二个月下降，报于48.3，不过略高于此前的48.1。Markit调查数据显示，日本制造业PMI连续第11个月下降，仍处于多年来低点，“复苏的希望渺茫”。
  • 纽元和澳元为最弱主要货币，加元和瑞郎表现最强。尽管如此，波动性仍低于上周五爆炸性走势期间，不过我们追踪的28对货币中有11对已达到或超过10天平均真实波幅（ATR）。


价格走势：

  • 澳元/美元和纽元/美元正在考验周五低点附近关键支撑。虽然留下小幅反弹的潜力，但周四和周五的大跌确实表明，在汇价适时修正（若出现修正）后可能探入又一低点。
  • 美元/加元继续在1.2950-1.3015（2019年低点）之间盘整。密切关注密集区两侧的突破，若落实，或为下步行动铺平道路。
  • 美元/瑞郎周五构筑陀螺十字线。如果价格保持上周五高点0.9744下方，那么我们可以假定调整已经结束，汇价将重回低点。若突破0.9944，聚焦0.9440，后市或出现与主要跌势相反的更深修正行情。
  • 美元/日元今天小幅走低，但最终仍守住107.88支撑位上方。鉴于汇价并未（像金价和西德州原油那样）跟进上周五走势，这表明除非中东紧张局势进一步升级，否则货币对或迎来修正反弹。

股市一览:

  • 随着2020年第一个完整交易周启动，亚洲股市跌声一片。美国刺杀伊朗最高军事领导人引发中东地缘政治风险升温。这给中美第一阶段贸易协议将于1月15日在美国白宫签署这一“感觉良好”的因素蒙上阴影。
  • 美国总统特朗普在伊朗问题上的鹰派立场“加倍”，他威胁说，如果伊朗报复，他将把伊朗文化遗址作为攻击目标。此外，因为伊拉克议会投票决定驱逐在伊美军，特朗普还威胁要对伊拉克实施制裁。与此同时，伊朗政府取消对浓缩铀的限令，引发人们对该国将以使用核武器作为对美国的一种报复形式。
  • 中国财新12月服务业PMI从自11月的7个月高点53.5降至52.5，表明服务业增长放缓。值得注意的一个积极因素来自新订单部分，在新产品供应的支持下，该部分录得去年9月以来最大涨幅。
  • 自2019年5月以来，日本制造业连续8个月收缩。日本12月Jibun Bank制造业PMI终值下修至48.4，低于此前预估的48.8，也低于11月终值48.9。


相关主题： Dollar 外汇 股市

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