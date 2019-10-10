市场一览：头条新闻引发价格波动

汇市一览：

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2019/10/10 12:52:00
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汇市一览：

  • 贸易谈判相关头条（好消息坏消息兼有）来势汹汹，引发价格部分波动行情。企业投资指标，日本机械订单同比下降14.5%，报于2009年以来最大降幅。日央行在下次会议上放松货币政策的概率随之升温。
  • 澳元和纽元领跑主要货币，日元走势最为疲弱。澳元/日元和纽元/日元已远超其典型日波动区间，因此动量交易员或希望于他处找寻日内趋势，并聚焦于那些具有盈利潜力的货币对。



股市一览：

  • 在今天中美高级别贸易磋商于华盛顿启动前，亚洲主要股市表现良莠不齐。此外，今天亚洲时段发布的各种贸易相关头条新闻基调并不统一。
  • 韩国Kospi 200是今天表现最差的股指，在昨天假期结束重新开市后，以0.30%跌幅探入一个月新低266点。
  • 香港股市继续谨慎交投，地产类股表现不佳，恒基兆业、恒隆地产和新鸿基地产已悉数下跌0.90%至0.80%。

接下来：

  • 英国将发布包括月度GDP、制造业、工业和建筑业产出在内一系列数据。马克·卡尼也正在发表讲话，不过内容是关于新版20英镑纸币，因此，我们认为讲话或不会引发太多关注。除非数据方面意外强劲反弹，否则英国脱欧消息将仍是英镑走势的主要驱动因素。
  • 预计美国通胀维持在2.4%，远高于美联储2%的目标。若数据略不及预期，将增加联储下周降息的概率（(根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，降息概率目前约85%）。




*数据来自 Refinitiv. 股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





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