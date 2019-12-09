市场一览：谨慎交投，等待美联储决议与英国大选结果

外汇市场一览：

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2019/12/9 12:07:00
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外汇市场一览：

  • 日本GDP增长率年化后自0.7%上修为1.8%，季率同样自0.2%上修至0.4%。
  • 中国于周末发布的贸易帐显示，进口4月以来首次增加，但出口不及预期的3.1%，仅上涨1.3%。
  • 澳大利亚私人房屋许可年率下降7%，前值为上涨2.8%，是2018年5月以来萎缩速度最快的一次。
  • 穆迪氏（Moody’s）下调对APAC银行业的评级为负面，强调2020年的关键风险在贸易战。
  • ANZ上调纽元2020年目标价至0.63，高于0.61的前值。

价格走势：

  • 美元指数：上周五在坚挺的非农就业报告发布后形成看涨吞噬K线，暗示97.63为波段低点。但因为美元在12月通常下跌，我们倾向于继续寻找在98.45-98.64区域下方筑顶的信号。
  • 欧元/美元：回到1.1000下方，并且1.1116似乎是顶部。所以，空头近期可能在小级别反弹至此关键价位下方时逢高沽出。
  • 英镑/美元在1.3100上方的狭窄区间内交投，就报在1.3177下方不远处。从趋势看，英镑/美元将继续下跌，但请关注周三的FOMC会议以及周四晚上的英国大选。我们也要关注民调的变化，是显示可能产生一个悬浮议会（利空英镑），抑或保守党扩大领先优势（利多英镑）。
  • 澳元/美元继续在0.6813-21区间内盘整，等待催化剂（最有可能在等待周三的FOMC会议）》


股市一览：

  • 本周开局，亚洲主要股市谨慎交投，等待关键风险事件的揭晓：周三（12月11日）的FOMC会议结果、周四（12月12日）的英国大选结果。
  • 而经济数据的涨跌互见也无助于多空任一方占据上风：美国11月非农就业数据好于预期（新增26.6万人，预期新增18万），而中国11月出口增长意外下降1.1%，预期年率上涨1%，同时对美出口年率下降23%，是连续第12个月下滑。这些黯淡的中国贸易数据表明，持续18个月的美中贸易战正在冲击中国成长。
  • 香港恒生指数将今天早盘斩获的涨幅几乎回吐殆尽。
  • 继上周五强力收高1.00%后，标普500E-mini期货在今天亚洲时段略微下跌0.17%，盘中低点3139。

Matt Simpson Kelvin Wong共同撰写此文。

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。



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