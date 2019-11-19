市场一览：美国总统指责美国利率过低

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外汇市场一览：
- 美国总统“抗议”美国利率太高的“事实”，他还说美国利率应该比所有国家的利率都低才行。但市场不以为意，很可能是因为这不是他第一次，也不大可能是最后一次尝试把矛头指向美联储主席。
- 澳洲联储会议记录显示，虽然11月会议最终维持利率不变并选择观察更多的数据以判断经济对前几次降息的反应，但“当时曾考虑宽松银根”。受该温和的记录影响，澳元下跌。
- 新西兰3季度生产者物价指数上涨1%，涨幅高于二季度的0.5%。由于新西兰的贸易加权指数低于新西兰联储的预测值，加上2月之前没有再度减息的可能性，我们还是认为其积极的数据具备支持纽元逆市上涨的基础。
- 日本央行的Kuroda表示，央行目前没有发行数字货币的计划，但在为未来需要时做研究工作。这就像澳洲联储和新西兰联储，正在“研究”负利率与量化宽松，虽然没有这么做的意图。
- 澳元和纽元是最弱的主要货币，而日元和欧元是最强的货币。波动性整体依然有限，但澳元/美元的每日区间在会议记录发布后触及10天ATR的71%；澳元/日元盘中低点为-0.59%。亚洲时段迄今没有任何货币对的交投区间超过其ATR。
股市一览：
- 今天亚洲时段盘中，亚洲股市涨跌互见，其中恒指与ASX200指数分别上涨1.00%和0.70%。恒指有望连续第二个时段收高，领涨的是医疗保健与科技相关股票，其中CSPC Pharmaceutical和苹果元器件供应商AAC Technologies Holdings各反弹4%左右。
- Reuters报道，消息人士称由于需求强劲，阿里巴巴集团将早于预期停止机构投资者对其134亿美元香港二次上市的认购。阿里巴巴集团据预测于11月26日在香港证券交易所挂牌。
- 美中贸易相关消息时好时坏。
- 受日元走强的拖累，日经225指数跌0.41%。在隔夜上破109.00心理大关失败后，美元/日元在今天亚洲时段下跌0.10%左右。
- 新加坡海峡时报指数以0.70%左右的跌幅成为今天迄今垫底的股指，元凶是Jardine Matheson Holdings股价暴跌4%以及地产开发商City Developments股价下挫1.44%。
- 与此同时，在昨天与美联储主席会晤后，美国总统在推特上表达了对美联储当前货币政策姿态的不满。他表示，美国利率钉在高于其它国家的水平；强势美元正在削弱制造业活动与成长。到目前为止，市场对此反应平淡。
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