亚洲市场一览：冒险情绪遇挫未影响美元/日元的上涨空间

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外汇市场一览：
- 早盘冒险情绪遭遇挫折。
- 弱于预期的澳大利亚资本支出数据推低澳元，使其创下30个时段低点。支出的下降构成成长的又一障碍，也破坏了前几个季度出现的近期复苏的期待。
- 受新实施的销售税上调的影响，日本零售销售以四年半最快的速度下滑。这样的结果并不特别令人意料，因为过去两个月零售商纷纷赶在税率上调前出清，重复了2014年上次销售税上调时的模式。
价格走势：
- 美元指数：继续受制于98.45阻力位并且昨天日图在关键价位处形成看跌pinbar。今天正值感恩节假期加上明天日历清淡，美元指数或许继续盘整后再决定是调头向下还是冲高。
- 美元/日元昨天收于半年高点并且令我们在监测的看跌楔形形态失效。考虑到在冒险情绪遭遇挫折时其保持坚挺，后市有望扩大上行。
- 纽元/日元可望站上70.30。我们认为，纽元相对新西兰联储的预期继续超卖，而且数据整体上依然利多纽元。如果贸易谈判出现任何积极的消息，可望佐证这样的观点。
股市一览：
- 美国主要基准股指（标普500、纳斯达克100和道指）隔夜在今天美国迎来感恩节假期前连续第三个时段创下历史新高。
- 但今天亚洲股市的情绪并不振奋。美国下一阶段关税定于12月15日生效，留给美中双方达成协议的时间不多了。
- 大多数亚洲主要股指今天的跌幅一般，落在0.40%-0.05%之间，除了澳大利亚的ASX 200指数（上涨0.17%）。未来48小时市场可能高度关注贸易协议的相关消息。
- 受10月1日起国民销售税税率自8%上调至10%的影响，日本10月零售销售以逾4年最快速度萎缩：年率下降7.1%，预期为下季4.4%。
- 今天亚洲时段，标普500E-Mini期货跌0.28%，盘中低点3142，几乎抹去了昨天美国时段的盘中涨幅。
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