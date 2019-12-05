市场一览：亚洲股市压力释放后反弹

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2019/12/5 12:34:00
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外汇市场一览：

  • 澳大利亚10月零售销售持平，报在0%。出口同样下滑5%，预期为上涨3%；私营房屋许可也减少7%。考虑到昨天疲弱的GDP，今年数据方面表现不好。而且此前澳洲联储还在周二的声明中透露相对乐观的观点。
  • 日本正式启动经济刺激一揽子计划，根据政府“消息人士”的估计，可望为GDP增加1.4%。如果成长与CPI（现已多年不及目标）一样难以企及，那么我们可以放心大胆地猜测日本央行明年将在负值区域继续下调利率。
  • 新西兰联储主席Orr暗示，2月维持利率。考虑到系列好于预期的经济数据和政府披露的财政刺激政策，2020年到来之前纽元货币对仍有上涨潜力。

价格走势：

  • 美元指数继续承压，虽然昨天的下跌在月度第一关键支撑位处企稳并且今天的下跌也在200天指数移动均线附近企稳。所以，美元指数的下跌压力或许正在减弱，关注明天的非农就业报告（除非今天的OPEC会议透露一些异常的信息）。
  • 欧元/美元构筑重要的看跌pinbar，如果收于1.1100下方，警示多头陷阱。受制于1.1100，短线继续看跌。
  • 美元/加元在1.3215支撑位上方摇摇欲坠，等待今天的OPEC会议。从推动该货币对下跌到如今价位的动能来看，阻力最小的方向似乎是下跌。
继昨天打破其头肩底形态后，英镑/美元就交投于7个月高点处。该形态的测量目标在1.3200附近，但我们更倾向于至少看到一个小级别回撤后第一步先上看1.3177阻力位。守住1.3000继续看涨。

股市一览：

  • 亚洲主要股市连续下跌两个时段后于今天释放压力并反弹，催化剂是Bloomberg在昨天的欧洲时段发布的又一“乐观的”贸易相关消息。该媒体表示，美国与中国更接近于达成协议，可能避免12月15日的关税落地。此外，有消息援引美国总统的话称，与中国的贸易谈判的进展非常良好。
  • 短期内贸易相关头条新闻将决定着日内波动，直到阶段1贸易协议可以呈现更多细节。
  • 表现最好的股指之一是日本的日经225指数。在日本政府最新高达13万亿日元财政刺激计划的提振下，股指上涨0.68%。

股指差价合约价格走势：

  • 日本225指数：站上12月2日以来小级别下降趋势线，并且回到11月7日以来中线横盘区间内的小级别徘徊阶段，该区间的阻力在23650。短线支撑位现落在23150、22980（昨天的波段低点区域）。
  • 香港50指数：小级别下跌趋势保持不变，关键的短线阻力位在26300。下破昨天低点25950，巩固更多跌势，考验下个短线支撑位25660/500（9月28日/10月10日波段低点）。
  • 澳大利亚200指数：正在小级别反弹回归均值，关键的短线支撑位现落在6630（11月21日前小波段低点）。下个中级阻力位在6740/6780 (11月29日高点到12月3日低点的50%/61.8%回档位)。
  • 德国30继续在11月19日以来的中线横盘区间内盘整，该区域的阻力在13350。需要关注的近期支撑位将落在13070和12980（11月2/3日波段低点区域）。
  • 美国标普500昨天自12月3日低点3070以来的反弹止步于12月2日高点到12月3日低点的61.8%回档位以及12月2日欧洲时段小波段高点区域3122。如果下破3090，重拾下跌基调，而若站上3122，后市可能扩大上涨，回踩历史高点3155。

Matt Simpson Kelvin Wong共同撰写此文。

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。




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