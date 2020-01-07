市场一览：早盘走低，随后反转

市场一览：早盘走低，随后反转

作者： 
2020/1/8 10:10:00
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  • 贯穿亚盘的主要驱动来自有关美军驻伊拉克基地遇袭的新闻报道。随后，在特朗普诡异的沉默当中，五角大楼证实了这一消息，黄金、西德州原油（WTI）和避险资产价格同步上扬，美国期货价格走跌。
  • 但在确认无人员伤亡后，紧张局势有所缓解，主要市场走势较之前出现180度大转弯。特朗普终于打破缄默，于推特表示“一切都好”，他将于明天早上（美国时间）发表声明。
  • 值得注意的是，澳大利亚11月营建许可反弹11.8%，幅度超出预期的2%，也高于前值-8.1%。
  • 亚盘波动率相对高企，波幅前20名的外汇波动率达ATR的90%左右，几对日元货币波幅还要更大。通常情况下，我们认为这些货币对将很容易受到均值回归的影响。但鉴于该预期已落实，货币对现在需要处理因此构筑的大型十字线。这可能会让突破变得棘手，除非市场本时段呈现完全风险偏好（或者，如果中东紧张局势再次升级）。

价格走势：

  • 1600仍是黄金交易员的关键水平。假设紧张局势未进一步加剧，黄金预计将保持该水平下方，并可能收于一条细长的看跌pinbar（这本身就是一个高点势竭警告）。
  • 澳元/纽元在昨天下破后探入8月来最低水平。1.0390下方维持看跌。
  • 和E-迷你标普一样，美元/日元目前于日图显示看涨pinbar。但109下方，我们强烈建议多头保持谨慎，因为汇价仍低于200天eMA均线。
  • 尽管时段较早避险基调，澳元/美元表现相对坚挺。这也给货币对留下了均值回归的空间（因此至少可能自当前水平小幅反弹）。

股市一览:

  • 在伊朗通过向美军驻伊拉克基地的导弹袭击对美国发动第一次“物理”报复后，随着中东地缘政治风险引发关注，亚洲主要股市交投走低。
  • 美国总统特朗普在推特上表示，美国驻伊拉克的两个军事基地在伊朗攻击后“一切都好”，随后亚洲主要基准股指收复早盘大部失地。特朗普将于今天晚些时候美国国会会议开始前后发表正式声明。
  • 受韩国Kospi 200指数最大成份股三星电子上涨2.5%的支撑，指数表现坚挺，迄今仅下跌了0.17%。
  • 三星电子股价当前的乐观表现得益其优于预期的2019年第四季度盈利指引，营业利润的下滑速度或更为温和；分析师此前主流预期该公司营业利润6.4万亿韩元，而公司指引为7.1万亿韩元。三星电子将于2020年1月29日公布2019年第四季度财报。

价格走势（源自 CFD 指数）：

  • 美国标普500指数：今天亚洲早盘日内下破3195（2019年10月3日低点以来上升趋势线及斐波拉契回档群）后（创下当前日内低点3181）展开小型V字反转，并构筑一条即将成形的日图锤子线。现在就称其为明确反弹还为时过早，自3181以来的V形反弹已到达1月7日波段高点区域3250下方，1月7日高点至今天（1月8日）当前亚盘低点3181下行之61.8%回档位3226。
  • 日本225指数：在触及今天亚洲时段日内低点后，几乎收复早盘全部失地。但指数价格走势仍落在2019年12月27日高点以来小型下降通道内部，通道阻力位在23500。尚无清晰反弹迹象。
  • 香港50指数：当前自今天亚盘日内低点27825以来的反弹已填平今天开盘时段跳空缺口，跳空阻力位在28220。股指已构筑即将成形的小时图十字线，表明多头对推高价格犹豫不决。若小时图收于27900下方，打开进一步潜在下行空间，后市或探向27200/100支撑。
澳大利亚200指数：继续于2019年11月29日以来中期区间内波动。小型支撑在6740，阻力仍位于中期区间形态顶部6890

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