市场一览：清淡交投，等待美中贸易新进展

所有的外汇主要货币对与交叉盘的每日波幅都没有超过常规区间，但日元和瑞郎是最强的主要货币对而纽元和澳元是最弱的货币对。

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2019/8/29 12:54:00
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  • 所有的外汇主要货币对与交叉盘的每日波幅都没有超过常规区间，但日元和瑞郎是最强的主要货币对而纽元和澳元是最弱的货币对。美元/人民币报在近期高点7.1725附近，给澳元和纽元增添压力。
  • 美联储官员Daly是最新发声支持同步利用货币政策与财政刺激政策的央行官员。她补充指出，政治因素不会影响货币政策的决策。
  • 澳洲媒体预测，如果经济硬着陆，澳大利亚将有50万人口面临失业。
  • Reuters民调显示，经济学家认为股市今年重大修正的几率有30%，并且有80%的经济学家认为宽松银根整体上仍利多股市。
  • Peter Navarro预测贸易谈判不会很快有大进展，并敦促美联储履行职责降息。





  • 今天亚洲股市交投的关键词是“清淡”，市场参与者等待美中贸易更多消息。
  • 在昨天的媒体吹风会上，美国财长Mnuchin表示，美国贸易官员预计中国谈判官员将访问华盛顿，但他没有提到之前规划的9月会议是否如期召开。另一方面，白宫贸易官员Navarro的言论则不那么乐观，并且看淡迅速解决的前景。
  • 标普500指数昨天收高0.65%，标普500E-mini期货今天亚洲时段开始出现一些获利回吐盘，下跌0.26%，盘中最低到2875。

后市展望：

  • 欧洲经济信心指标将要发布，前值报在2016年3月以来最低点，并且自从2017年12月触顶后持续走低。该指标是一个广泛指标，透露欧元区的方方面面，从企业、消费者、建筑、零售业，到工业。预计这次的读数不会切实回升。
  • 德国8月CPI，主流预测值年率1.2%，前值1.1%。如结果弱于预期，可能进一步刺激欧洲央行在9月会议上开启宽松银根周期。
  • 美国二季度GDP，主流预测值年率2.0%。


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