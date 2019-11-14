直击A50：A50指数双11打折优惠，小心更低！

双11是国内的消费节日，大多商家会有打折促消费优惠。双11这天上证指数下跌1.83%，许多个股的下跌更是大于指数。周二早盘，上证指数盘中下破2900点整数关口，仍表现出凌厉的下杀动能。相应的，A50指数昨日下破14200整数关口，周二早盘跌破14000整数关口。

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2019/11/14 18:29:00
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双11是国内的消费节日，大多商家会有打折促消费优惠。双11这天上证指数下跌1.83%，许多个股的下跌更是大于指数。周二早盘，上证指数盘中下破2900点整数关口，仍表现出凌厉的下杀动能。相应的，A50指数昨日下破14200整数关口，周二早盘跌破14000整数关口。

导致A50指数下跌的直接原因有两个。11月9日国家统计局消息，10月份居民消费价格同比上涨3.8%，远高于上月CPI3.0%。其中畜肉类价格上涨66.8%，影响CPI上涨约2.92个百分点，其中猪肉价格上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点。CPI的高企压缩了中国央行货币宽松的空间，这对A股市场的资金面预期造成了担忧。

另一个原因是市场目前对于中美两国达成协议的乐观情绪有所回落，主要因素是上周中方明确表示“贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止。如果中美双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比取消加征关税，这是达成协议的重要条件。”有关媒体报道中美两国签署协议的时间可能推迟到12月

我们在上一篇系列文章《A股低迷，A50却创新高！警惕这个技术形态的出现》中指出，股市整体成交低迷，多个方面的情形均不利于A股的上涨。并提出同时重点关注技术走势上的双突破，第一是对趋势线的突破，第二是对天图级别高点14200的突破。如下图，截至周二早盘，已经达成了该结构。如果今天的收盘能再度确认该结构，则未来要警惕A50指数的进一步下行。

短线上行情的支撑在13800，短线交易者关注该价格短线是否能支持行情的短线企稳和反弹。如果行情连这个位置也守不住，那就是对14200，1400，13800的连续三个支撑位突破，在技术面局势将会很难看。这个冬天，或许很冷。

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