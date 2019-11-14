香港恒指加速下跌，下破27000

受香港正在发生的冲突影响，11月13日香港恒生指数早盘低开1.1%至27000点下方，截稿收盘于26603。

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2019/11/14 17:54:00
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受香港正在发生的冲突影响，11月13日香港恒生指数早盘低开1.1%至27000点下方，截稿收盘于26603。

香港继二季度GDP环比下跌0.4%后，三季度GDP环比大跌3.2%。进入到10月份之后，香港的局势并未缓和，甚至有愈演愈烈之势。香港经济的四大支柱是地产、金融、进出口贸易和旅游。该四个支柱领域均出现了下滑的迹象，为香港整体经济蒙上了阴影，也成了蒙在港股上的一片巨大乌云。

香港旅游发展局公布数据显示，今年9月整体访港旅客逾310万人次，同比下跌34.5%，连跌3个月。香港特区政府统计处公布数据显示，香港9月零售业总销售额的临时估计为299亿港元，较去年同期下跌18.3%，总销售量同比下跌20.4%。在地产领域，随着局势的动荡，香港地产的吸引力降低。在股市地产股是杀跌主力，跌幅居前，其中包括新世界，新鸿基、九龙仓等香港大型地产商。在金融方面，香港已经出现了潜在的“资金搬家”迹象，多家机构和富豪有思考将配置在香港的资产比重适量降低。正所谓“千金之子，坐不垂堂”。覆巢之下，岂有完卵。社会动荡影响了香港支柱产业以及相关配套产业，这对港股形成重要利空。另一方面则是潜在的资金撤离，有形成港股抛售潮的风险。

在图表上，恒指的下跌已经破坏了曾经一度出现的上升趋势，在技术上意味着恒指将重新进入到下跌轨道，目前行情的短线支撑在26500，如果突破该价格则将进入到中线下跌。下一个支撑位在25500，这也是前期低点，行情的中线支撑位。

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