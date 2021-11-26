如何就今天强劲澳资本支出和明天零售销售数据展开交易-澳元/日元

2021/11/26 17:19:00
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除9月当季2.2%降幅与预期相符及新南威尔士州和维多利亚州封锁影响之外，调查还显示未来投资支出计划大幅提升。

 

企业2021/2022年支出意向自1277亿美元增加8.6%，达1386亿澳元。支出意向的提升预示着GDP强劲复苏，而此前一轮封锁将不可避免的导致第三季度GDP下滑（下周三公布）。

 

澳大利亚将于明天上午11点30分公布10月零售销售数据，预计将带来更多经济利好消息。

 

继9月实现自5月该国部分地区引入封锁以来的首次增长（1.3%）之后，预计明天发布的10月零售销售将再次录得强劲表现。

 

市场预期增长2.5%，而在新南威尔士州、维多利亚州和澳大利亚首都地区全面解封后，料11月零售销售将迎来更大幅攀升。

 

强劲澳大利亚数据不太可能挽回澳元/美元的凶猛跌势，因此我们倾向通过澳元/日元来就优于预期的零售销售进行交易。

 

若澳元/日元能升穿下行阻力位及本周高点83.30/40区域，那么考虑做多该交叉盘，寻求汇价反弹攻向初始阻力位84.25/50，然后是85.00。

 

若反弹如期稳固，止损最初应设在近期波段低点82.15，然后等待汇价继续走高。

 

 

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月25日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

 

 

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