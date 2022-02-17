金价测试1870，后市反弹条件充分- 嘉盛集团官网

市场真是瞬息万变。

交易者上周五在圣路易斯联储主席James Bullard的强硬评论过后几乎100%计入美联储3月加息50个基点，而随着1月底FOMC会议记录的发布，加息50个基点的隐含波动率已跌破45%。

市场预期的急剧降温都要归结于预期与时机。交易者在听到Bullard的评论后迫切地想要知道其他FOMC成员是否抱持相似的看法，但会议记录和往常一样呈现一个姿态保守的央行，即美联储希望继续尽可能视经济数据而动，避免预先承诺任何具体的政策变更。1月底会议记录要点如下：

多名成员指出，资产估值全面偏高，如果出现重大调整，可能导致未来经济下滑

成员预期，上调利率目标区间的时机可能很快成熟

大幅削减资产负债表的做法可能适宜

大部分成员倾向于在 3 月初结束资产购买计划

多名成员支持提前退出资产购买计划，向市场传达更明显的信号，表明委员会致力于降低通胀

换言之，会议记录没有“重磅炸弹”；央行截至1月会议的意图一如交易者所料，且已体现于市场价格。由于没有直接迹象表明美联储着眼于加快推进其将于3月结束的资产购买长期计划并随后开始加息，美元指数小幅下跌，而美国股指反击，收复早盘失地，试图回到开盘水平。

黄金技术面分析

我们接下来看黄金。该黄色金属跟随美元下跌而反弹并无丝毫出人意料之处，毕竟黄金以美元计价，在不考虑其它条件的情况下，美元贬值意味着购买一盎司黄金需要花费更多的美元。

话虽如此，贵金属近期的反弹，促成因素不仅仅是美元的轻微走弱，还有居高不下的顽固通胀（且真实利率相对较低）。黄金反弹拥有良好的宏观经济条件。事实上，过去13天里黄金有10天在反弹，而且本周测试了8个月最高点：

来源: TradingView, StoneX

展望后市，有效站上1870区域水平阻力位的话，可能打开持续上攻的空间，目标为1910上方的疫情后期高点。与此同时，即使自前支撑现阻力位1870调头向下，也可能在利好宏观背景下迅速于50天指数移动均线兼前阻力区域1830附近企稳。

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