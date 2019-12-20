美国GDP可能推动英镑/美元考验1.30

美国GDP可能推动英镑/美元考验1.30

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/20 18:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

继前一个时段触及两低点之后，英镑/美元目前正在上涨中。继前个时段触及1.2991低点后，英镑/美元现在上涨0.3%，剑指1.3050。

英镑正受到好于预期的GDP数据的提振。英国经济增长率上修，截至9月三个月的最后修正值季率增长0.4%，年率则上涨1.1%，好于1%的预测值但依然低迷。

上述好于预期的数据发布之前的一天，英国央行表示其预计四季度GDP增长率仅有0.1%。

英镑在该好于预期的读数带动下走高，但上行空间可能受到无协议脱欧关切的压制。

脱欧协议投票

现在的焦点将转向议会，议员们将对脱欧协议进行投票。由于首相拥有80个席位的优势，据预测该协议将即时获得众议院的批准。不包含延期的脱欧协议将导致无协议脱欧的恐惧挥之不去。

关注美国GDP报告

英镑/美元交易员现在将关注美国数据发布，即三季度GDP的第三次修正值。据预测保持在2.1%的前值，初值为1.9%。个人支出与核心PEC如果乐观，可能被视为对美联储近期维持利率不变的背书，并且可望推高美元。

需要关注的价位：

英镑/美元目前交投于其50与100天简单移动均线下方、200天简单移动均线上方。英镑/美元自1.2990/1.30支撑反弹，一旦失守此支撑，可能加速下跌，探向1.2950和1.29支撑。上档阻力可见于1.31和1.3125。



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