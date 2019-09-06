非农就业报告可能推动英镑/美元上看1.24？

由于英国上议院据预测今天将批准反对硬脱欧的议案，有关10月底举行大选的谣言四起，再加上非农就业报告即将揭晓，英镑交易员周五可能应接不暇。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/9/6 15:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于英国上议院据预测今天将批准反对硬脱欧的议案，有关10月底举行大选的谣言四起，再加上非农就业报告即将揭晓，英镑交易员周五可能应接不暇。

英国夏令时今天13:30，美国将发布非农就业报告。对于8月新增就业的预期值为16万人，由于美元在前一时段反弹，投资者可能期待看到一个较强的数据。

而这种期待可能落实，因为有多个数据暗示8月新增就业人数将意外好于预期。

1)  ADP私营企业新增就业人数创下4个月之最，意外好于预期

2) 失业金申请人数仍处于低位且失业人数没有增加的信号

但也有一组数据暗示非农就业报告实际上可能令人失望。

1) 美国非制造业报告表现惊艳，但其就业分项指标跌至2年最低点则令人担心。由于服务业在美国经济中占据主导地位，ISM非制造业就业分项指标与非农就业报告之间存在强联系。所以可以说该数据相对ADP私营企业新增就业报告属于更强的领先指标。

2) 制造业正在经历滑坡，并且反映在该领域的就业数据中：跌至3年低点。虽然制造业相比服务业在经济中的占比小得多，但也增添了就业走弱的证据。

3) 最后，密歇根大学消费者信心指数出现2012年以来最大单月跌幅。当下的美中贸易争端对消费者信心的侵蚀现在显而易见，只要贸易争端无望解决，这点就不利于美国经济或劳动力市场。

非农新增就业人数很可能少于15万人并令人失望。如果读数疲弱，可能激起美国经济放慢与衰退忧虑，并提升美联储进一步干预的预期。在这样的情景下，我们预计美元下跌。

英镑/美元需要关注的价位：

在由脱欧相关消息引发3天上涨行情之后，英镑/美元周五早盘下跌。如果非农就业报告疲弱，可望推动此货币对击穿1.2355阻力位后剑指1.24。如果该报告强于预期，可能导致英镑/美元下跌，先后考验1.2245与1.2210。


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