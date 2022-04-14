英美两国货币政策或分歧，英镑/美元承压下挫- 嘉盛官网

英国和美国的通胀率都强劲上升，但两国央行的政策前景呈现可能分歧的信号，令英镑/美元承压。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/4/14 14:18:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国通胀率与英国央行

今天的数据确认了英国家庭的压力已再度增加。俄乌战争背景下通胀的主要驱动因素原油价格飚升（当月跃升10%），通胀率飚升至30年最高点也在情理当中。但推高通胀的不只有油价，还有包括家具和酒店在内的许多类别，其价格上涨的势头非常明显。供应链中断和薪资上涨导致方方面面的价格都走高。

英国央行预计4月通胀率升至8%，但考虑到今天公布的数字高于预期，通胀率很可能达到8.5%。随着能源限制的取消，秋季通胀率可能再度抬头。

英国通胀火热的同时就业市场继续回暖，但经济增长呈现停滞信号，令英国央行左右为难。央行需要决定把重点放在控制通胀还是支持成长上。

我们预计英国央行或尝试再加息一次，不得已时可能加息两次。但有关英国央行采取强硬措施可能导致英国经济衰退的担心正在拖累英镑。

 

美国通胀与美联储

与此同时，美国3CPI年率上涨8.5%，涨幅高于预期，也高于7.9%的前值。备受瞩目的核心CPI略微低于预期的6.6%，为6.5%。包括Brainard在内的美联储官员认为那是通胀或已触顶的信号。

即使如此，火热的通胀提升市场对美联储加息50个基点的预期。CME Fed Funds显示，市场目前计入5月加息50个基点的几率为87%，在数据发布前的昨天这个数字为81%

对美联储趋于强硬的预期推高美元指数，使其昨天反弹0.4%，取得连续10天上涨。

美国通胀居于高位，但美国就业市场强劲、经济在增长。美国债券收益率曲线倒挂，为发出经济可能衰退的预警信号。但市场似乎不以为意。

 

英镑/美元

两国货币政策前景可能出现分歧，并正在打压英镑/美元。

英镑/美元323日以来不断下跌，形成系列下降的高点和低点。该货币对业已下破心理大关1.302022年低点1.2980，后市或跌至1.29整数关口。

1.30心理关口上方的第一阻力在1.3050，然后是50期均线1.3080

 

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 外汇 通胀

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

英镑/美元再次跌破1.20
Fawad Razaqzada
十二月 20, 2022 04:48 上午
    英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
    Fawad Razaqzada
    十二月 13, 2022 03:48 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。