英美两国货币政策或分歧，英镑/美元承压下挫- 嘉盛官网

英国通胀率与英国央行

今天的数据确认了英国家庭的压力已再度增加。俄乌战争背景下通胀的主要驱动因素原油价格飚升（当月跃升10%），通胀率飚升至30年最高点也在情理当中。但推高通胀的不只有油价，还有包括家具和酒店在内的许多类别，其价格上涨的势头非常明显。供应链中断和薪资上涨导致方方面面的价格都走高。

英国央行预计4月通胀率升至8%，但考虑到今天公布的数字高于预期，通胀率很可能达到8.5%。随着能源限制的取消，秋季通胀率可能再度抬头。

英国通胀火热的同时就业市场继续回暖，但经济增长呈现停滞信号，令英国央行左右为难。央行需要决定把重点放在控制通胀还是支持成长上。

我们预计英国央行或尝试再加息一次，不得已时可能加息两次。但有关英国央行采取强硬措施可能导致英国经济衰退的担心正在拖累英镑。

美国通胀与美联储

与此同时，美国3月CPI年率上涨8.5%，涨幅高于预期，也高于7.9%的前值。备受瞩目的核心CPI略微低于预期的6.6%，为6.5%。包括Brainard在内的美联储官员认为那是通胀或已触顶的信号。

即使如此，火热的通胀提升市场对美联储加息50个基点的预期。CME Fed Funds显示，市场目前计入5月加息50个基点的几率为87%，在数据发布前的昨天这个数字为81%。

对美联储趋于强硬的预期推高美元指数，使其昨天反弹0.4%，取得连续10天上涨。

美国通胀居于高位，但美国就业市场强劲、经济在增长。美国债券收益率曲线倒挂，为发出经济可能衰退的预警信号。但市场似乎不以为意。

英镑 / 美元

两国货币政策前景可能出现分歧，并正在打压英镑/美元。

英镑/美元3月23日以来不断下跌，形成系列下降的高点和低点。该货币对业已下破心理大关1.30和2022年低点1.2980，后市或跌至1.29整数关口。

而1.30心理关口上方的第一阻力在1.3050，然后是50期均线1.3080。

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