英镑/美元中断五天连涨，关注1.3009得失

Boris Johnson称其对与欧盟的谈话没有特别的期待，英镑/美元未能站上100天均线并随后自10天高点回落，周一早盘时段跌幅达到0.2%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/17 20:44:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

Boris Johnson称其对与欧盟的谈话没有特别的期待，英镑/美元未能站上100天均线并随后自10天高点回落，周一早盘时段跌幅达到0.2%。

上周，在强于预期的GDP发布与Boris Johnson重组内阁引发对扩张性财政政策的乐观期待这两者的作用下，英镑/美元自其11月以来最低点1.2870反弹，至1.3070，幅度超过200点子。

Sajid Javid的意外辞职与Rishi Sunak的接替上台受到英镑交易员的欢迎。英国政府对财政部的人事更迭被视为提升扩大财政支出的几率；在“预算报告”定于下月发布的背景下，显得更有意义。

脱欧

话虽如此，英镑的任何上涨都遭到并且未来将继续遭到这种担心的压制，即欧盟在3月开启复杂贸易谈判之前采用更强硬的谈判姿态。Boris Johnson正走向硬脱欧的担心也与日俱增。

数据

上周的数据显示，英国经济增长率好于预期，达到0.3%；英国建筑业产出增长0.4%，好于下降0.4%的预期值。

英镑交易员现在将关注周二的就业数据、周三的通胀数据。对通胀的预期是下降，那样的结果可能拖累英镑，致其兑美元下探1.30。

美元走稳

在对新型冠状病毒担心减弱以及投资者预计本周数据清淡之际，美元兑其主要对手货币保持稳定。1月FOMC会议记录的发布据预计将是重点事件，但市场认为其不会透露任何出人意料的信息。最近几周，美联储曾多次确认其姿态。这意味着，这份会议记录不会披露任何与众不同之处。

需要关注的价位：

多头正在等待站上50期简单均线，与此同时，1.30正构成强支撑。英镑/美元站上其200与100期简单均线。如果下破100期简单均线，空头可能重新占据上风。

英镑/美元正在考验日内低点1.3009构成的支撑位，如果攻克，可能打开先后下探2月13日低点1.2943、 100期简单均线1.2917和2月低点1.2871的大门。

上档阻力落在日内高点1.3053、50期简单均线1.3070。如果大举站于其上，可能测试2月3日高点1.32。





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