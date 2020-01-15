降息逼近，英镑/美元跌穿1.30

英镑时段高开，但受疲弱的英国通胀数据的影响已经回落并跌穿1.30。

12月CPI年率：上涨1.3%，预期涨1.5%；11月上涨1.5%

12月CPI月率：0%，预期涨0.2%；11月上涨0.2%

12月核心CPI年率：上涨1.4%，预期涨1.7%；11月上涨1.7%

本月晚些时候迎来脱欧之前，英国发布的数据显示，英国的经济状况继续恶化。由于通胀率跌至3年低点且英国经济11月萎缩0.3%，英镑交易员目前确实没有任何可以乐观的因素。上述疲弱数据发布前几天，英国央行行长刚刚破天荒地给出央行正在考虑宽松银根的暗示。

英国央行货币政策委员会已经有两名成员持不同的意见，如果计入黯淡的经济数据与英国与欧盟未来关系的不确定性，英国央行进一步偏向降息的前景相当确定。央行降息迫在眉睫。

央行成员Michael Saunders在今天早些时候的演讲中呼应了央行行长、Vileghe和Tenreyo的温和措词。Michael Saunders表示，维持刺激性政策姿态可能合适，或许继续减息。

需要关注的价位

受到降息预期的影响，英镑/美元下跌30，4小时图交投于其50、100和200期简单均线下方。与此同时，RSI稳定于30上方，所以远未到超卖的区域。动能向下并且空头占据上风。

支撑位可见于1.2950，那是本周低点，然后是圣诞低点1.29和1.2820。

即时阻力位落在1.30、1.3040和1.31。



