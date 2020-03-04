在英央行降息猜测中，英镑/美元交投于1.28

英国新发服务业PMI不及预期，英镑/美元在英央行可能步美联储后尘降息的猜测中挣扎于1.28附近。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/4 21:02:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

 

英国新发服务业PMI不及预期，英镑/美元在英央行可能步美联储后尘降息的猜测中挣扎于1.28附近。在美联储降息50个基点后，交易员们试图判断接下来哪家央行会出手行动。

英央行会降息吗?

去年12月保守党在大选中大获全胜后，有所改善的市场情绪足以让英央行决定今年1月不做降息。随着商业和消费者信心上升，市场已开始计入今年上半年经济温和增长的预期。但新冠肺炎的流行可能造成需求冲击并抑制经济增长。

新冠肺炎病例增至85例，较昨天增加了34例。英国首席医疗官表示，英国“很有可能”出现新冠肺炎疫情流行。公众已开始减少出行。随着事态的升级，可以预计人们将停止不必要的旅行并不再前往购物中心、餐馆和酒吧等非必要公共场所。这不仅会打击消费者信心，服务和产品需求也将因此受创。

英央行货币政策委员会的下次会议要到3月26日才会召开，这无疑给了英央行充足的时间来观察英国的新冠肺炎疫情形势。外界认为，英央行对市场走势的敏感度不及美联储。市场走势再次支持了这样一种观点，即英央行可能会等到3月下旬会议再做决定。

尽管降息25个基点或可支持任何因新冠疫情引发的经济放缓，但这也意味着英央行在6月即将到来时将缺乏弹药，因为届时英国可能退出与欧盟的脱欧贸易谈判，为“无贸易协议脱欧”做准备。

重点关注水平

英镑/美元企稳1.28，处于观望状态。在接下来几天里，对新冠疫情的控制措施是否有效，新冠疫情是否真的会在英国流行，随着这些问题逐日明朗，英镑/美元或重回1.25。

 

即时支撑位在1.2770、1.2725和1.2695（200天均线）。

阻力位在1.2850，然后是1.30强劲阻力位（趋势线、50天均线和100天均线）。


相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。