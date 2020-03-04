在英央行降息猜测中，英镑/美元交投于1.28

英国新发服务业PMI不及预期，英镑/美元在英央行可能步美联储后尘降息的猜测中挣扎于1.28附近。在美联储降息50个基点后，交易员们试图判断接下来哪家央行会出手行动。

英央行会降息吗?

去年12月保守党在大选中大获全胜后，有所改善的市场情绪足以让英央行决定今年1月不做降息。随着商业和消费者信心上升，市场已开始计入今年上半年经济温和增长的预期。但新冠肺炎的流行可能造成需求冲击并抑制经济增长。

新冠肺炎病例增至85例，较昨天增加了34例。英国首席医疗官表示，英国“很有可能”出现新冠肺炎疫情流行。公众已开始减少出行。随着事态的升级，可以预计人们将停止不必要的旅行并不再前往购物中心、餐馆和酒吧等非必要公共场所。这不仅会打击消费者信心，服务和产品需求也将因此受创。

英央行货币政策委员会的下次会议要到3月26日才会召开，这无疑给了英央行充足的时间来观察英国的新冠肺炎疫情形势。外界认为，英央行对市场走势的敏感度不及美联储。市场走势再次支持了这样一种观点，即英央行可能会等到3月下旬会议再做决定。

尽管降息25个基点或可支持任何因新冠疫情引发的经济放缓，但这也意味着英央行在6月即将到来时将缺乏弹药，因为届时英国可能退出与欧盟的脱欧贸易谈判，为“无贸易协议脱欧”做准备。

重点关注水平

英镑/美元企稳1.28，处于观望状态。在接下来几天里，对新冠疫情的控制措施是否有效，新冠疫情是否真的会在英国流行，随着这些问题逐日明朗，英镑/美元或重回1.25。

即时支撑位在1.2770、1.2725和1.2695（200天均线）。

阻力位在1.2850，然后是1.30强劲阻力位（趋势线、50天均线和100天均线）。