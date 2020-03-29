月末兼季末资产组合调整可能造成外汇市场异常震荡

上周这个时候，美联储宣布了一系列空前的货币宽松举措。

2020/3/30 10:30:00
上周这个时候，美联储宣布了一系列空前的货币宽松举措。仅仅数天后，美国国会就签署了2万亿美元经济救援一揽子计划，金额达到美国GDP的10%。墨迹未干，有关第四份刺激一揽子计划的传言就已经开始流传。
从澳大利亚来看，政府周末宣布，将严禁住宅与商业房东半年内驱赶有资金压力的房客。接下来几天，澳大利亚政府据预测将补贴企业高达75%-80%的薪资，即 “冬眠”议案。
政府与央行的这种种举措是为了向资本市场提供“隔离带”，应对新冠疫情带来的冲击。这其中有一个例子，那就是美国上周四发布的初请失业金人数激增328万人，但市场反应冷淡。这进一步证实我们的观点，波动性的最高峰已经过去。
话虽如此，随着3月和一季度尾声的资产组合调整的逼近，我们确实紧张地关注着波动性上升的可能性。正如上周提到的，大量资金可能在月末和季末流入股市、流出债市。作为资产组合调整的一部分，外汇对冲也需要做调整。
外汇调整幅度大于往常水平的风险促使全球外汇委员会(GFXC)在上周晚些时候向机构市场参与者发出以下警告：
 “鉴于本月全球金融市场的剧烈震荡，在月末基准定盘期间，外汇市场参与者执行外汇成交量可能大于往常水平。此外，由于部分金融中心关闭，外汇市场参与者可能面临更多的操作限制。考虑到这些可能的变化，在接下来几天的外汇定盘期间，我们或许看到显著的波动性与价格波动。”
由于月末波动性高于正常水平，加上资产组合调整造成的资金流向不可预测，我一般会避开这个时间段。由于资产市场本月经历了巨大的波动，再加上外汇市场的流动性尚未回到正常水平，外汇市场交易员在未来48小时可能格外谨慎。

FX warning for month end

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年3月30日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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