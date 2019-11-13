美中贸易协议遇波折，FTSE下跌

美国总统昨天针对中国贸易谈判的评论不像市场期待的那样采取和解的基调，而是采用了更强硬的方式，威胁如果当前中美谈判没有达成任何形式的过渡协议将对中国加征关税。双方本来缓和的关系现在再度陷入僵局，投资者的信心减弱。

可口可乐圣诞节前营收增加，股价一飞冲天

FTSE下跌近半点 – 并且下跌，其中ITV、保险商与矿业公司悉数走弱，美国总统的评论对后者的冲击最大。ITV回吐昨天的涨幅，而亚洲地缘政治风波造成汇丰等银行巨头的股价承压下挫。

可口可乐公司（Coca Cola）公布稳健的季度营收增长，该公司的股价一举夺得FTSE指数涨幅榜头名，从而为该指数提供了难得的平衡。四季度销售在繁忙的圣诞节前就已经开始加速。

英镑兑欧元上涨

英镑的交易与大选消息同步。民调显示，过去三天保守党扩大对工党的领先优势。英镑兑欧元上涨。唯一政党取得绝对优势以及一个稳定的政府的前景对英镑的影响最大，而任何指向僵持议会的消息则加剧其震荡。英镑兑美元在早盘下跌，但之后有所回升。