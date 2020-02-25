市场恐慌情绪略有缓解，FTSE上扬

在周一美国股市遭到疯狂抛售后，投资者对新型冠状病毒的恐慌情绪似乎有所减弱。今天早上，欧洲市场（虽然依然下跌）的交投平静得多。更重要的是，美国三大股指期货悉数上扬，表明华尔街今天可能大幅高开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/25 16:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在周一美国股市遭到疯狂抛售后，投资者对新型冠状病毒的恐慌情绪似乎有所减弱。今天早上，欧洲市场（虽然依然下跌）的交投平静得多。更重要的是，美国三大股指期货悉数上扬，表明华尔街今天可能大幅高开。

FTSE同样有所上扬，其中办公用品公司Bunzl领涨。原因是其昨天发布强劲的年度利润报告。

日本变成重中之重

虽然今天早上有所喘息，但市场依然脆弱，原因是中国以外地区的新增病例继续快速增加。韩国病例从这个周末的230例左右上升至977例，与此同时，日本警告此病毒接近于快速蔓延。

受德国经济增长乏力的影响，欧元下跌

德国GDP数据方面少有出人意料的地方：这个欧洲最大经济体的经济增长季率持平，年率仅上升0.4%。德国面对亚洲需求减弱、美国汽车进口减少和脱欧的影响，现在又面临国内消费减弱的压力。

 上述数据发布后，欧元堪堪守住阵地，但兑英镑下跌，虽然后者因为与欧洲的贸易问题悬而未决而有所承压。


 

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