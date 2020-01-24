英国股市在开盘时呈现出惊人的上涨动力。中国市场因农历新年将休市到下周五。

随着脱欧日期继续逼近，英国一些主要业务面向国内的个股，比如Auto Trader Group和Experian的股价上涨，并且分析师最近上调两者的评级。

英国反垄断监管机构在最后时刻对Takeway.com和Just Eat的合并展开审查，从而拖慢了两家公司的合并计划。Takeaway.com表示，合并将延迟一周。但从该公司的早期评论来看，整个合并或陷入困境。Just Eat以3.59%的跌幅占据FTSE跌幅榜首位。

德国PMI意外好于预期，但欧元难以从中找到提振

德国制造业数月中首次呈现部分反弹信号。当然，该领域依然深陷萎缩，但12月的读数为近一年最高点。德国成长的大部分来源仍是服务业，并且后者将综合PMI自50.2的前值推升到51.1。这应该利多欧元，但欧洲央行昨天的会议没有透露乐观信号，加上与美国的贸易冲突旷日持久，令欧元继续承压。