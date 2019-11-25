FTSE上涨，英国保守党发布竞选宣言

FTSE今天早上高开0.68%，其中NMC Health 和 Evraz上涨。Burberry在进入圣诞节购物季之前也再度上扬。

英国保守党在周末发布宣布，承诺不会上调收入税、增值税或国民保险。该宣布似乎受到市场的欢迎，并为今天早上的FTSE注入上涨动力，虽然英国上周的经济数据差于预期。

美中贸易争端仍无解决的迹象

Reuters报道，美国与中国之间的贸易谈判依然“任重而道远”。目前阶段谈判双方努力解决贸易协议所谓的“阶段1”部分，而阶段2看起来遥遥无期。有信号表明，协议最终可能要延后2020年年初。亚洲交易员仍在期待着协议，日本、韩国与澳大利亚的主要股指悉数上扬。

美元走平，关注周二的消费者信心数据

继上周区间横盘后，亚洲时段早盘美元相对走平。感恩节所在的周即将来临，交易员将聚焦周二的信心数据。但上周的数据整体上利好美国经济。