FTSE追随华尔街上涨

英国股市今天早上追随华尔街的上涨行情。美国各大股指收于历史高点，并且标普500轻触3000大关。

DAX同样上涨，但涨幅小于FTSE。Daimler不得不做出更多的拨备应对监管层对其柴油排放的严厉打击。该公司发出利润预警，从而拖累DAX的走势，致其下滑1.87%。该消息同样波及英国股市，主要打击FTSE100成份股Auto Trader Group的走势。但FTSE100指数中垫底的是保险公司Hiscox。该公司警告，去年的灾害将影响公司的利润。该公司股价在早盘暴跌近5%。

中国贸易数据是把双刃剑

中国贸易帐报告出乎投资者意料。6月中国与美国的贸易盈余增加11%，这在两国紧张关系仍在升级之际有点出人意料。该数据对市场而言将是把双刃剑。一方面，这将有利于许多西方市场实现自身扩张所依赖的中国的经济增长，但与此同时只会强化中美贸易摩擦。