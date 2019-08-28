美国10年期和2年期国债殖利率倒挂后的远期回报

我们来看看美国10年期和2年期国债殖利率曲线倒挂后的市场表现。

除非你与世隔绝，两耳不闻窗外事，否则，你应已自近期新闻中得知了美债殖利率曲线出现倒挂。事实上，可能早在几个月前，你就听到人们讨论倒挂的可能性。好吧，殖利率曲线确已倒挂，并引发了新一轮关于未来20个月中某个时间会出现衰退的预测（尽管预测的衰退时间有所不同）。

正如我同事Joe Perry所指出的，无论盘中是否落实，股票往往会在出现此类信号后展开反弹。因此，我们将首先通过图表来支持这一观点，看看其它市场在10年期/2年期殖利率曲线倒挂后的反应。

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基本上，殖利率曲线倒挂总体利好股市。

在殖利率曲线倒挂后的0-3个月之间，中值（通常）价格呈上行趋势。

有趣的是，总体来看，标普500指数1-2周后开始下跌，但随着越来越接近+3个月，总体趋势上涨。

除了第二天，50%的时间平均回报为正值。





基本上，殖利率曲线倒挂总体利好股市。

在殖利率曲线倒挂后的0-3个月之间，中值（通常）价格呈上行趋势。

有趣的是，总体来看，标普500指数1-2周后开始下跌，但随着越来越接近+3个月，总体趋势上涨。

除了第二天，50%的时间平均回报为正值。





同样令人意外的是，黄金的走势很难解读。

我的看涨趋势预期未能达成。

一个月后，中值价格为负，而均值为正，显然有一些异常数值推高了均值。

总体来看，就围绕倒挂所展开的时间段中，黄金表现太难定义，不宜过多解读。





从更广泛的角度来考察大宗商品（使用CRB核心大宗商品指数），我们可以看到，大宗商品总体承压。

不过，其远期回报均值看跌趋势更为清晰（异常值拉低均值），而中值（即通常价格）则在看涨和看跌之间徘徊。

尽管我们可以说，大宗商品价格总体看跌，但这一趋势并不像标普500指数或WTI那样令人信服。





在殖利率曲线倒挂之后的一个月，铜价往往会承压。

中值价格最长可以持续三个月看跌，但在倒挂信号出现后6周左右，该价格见顶。

3个月以上平均回报明显看涨，不过由于中值仍然看跌，前者可能是受到异常值的推动。

整体来看，T+3以后的远期回报在50%的时间中看跌。





新兴市场（ EEM EET ）似乎对殖利率倒挂喜闻乐见。

这张图表引人注目的地方在于，平均和远期回报明显呈上升趋势（愈接近+3个月，这个趋势愈强）且超过50%的时间(不包括信号发出的那一天）。

不过......还应指出的是， EEM ETF 技术面目前与这一看涨观点并不一致， 因此我们强烈建议在假定可能已经见底之前，先要等待底部形态得到确认。

因此我们强烈建议在假定可能已经见底之前，先要等待底部形态得到确认。 而这个数据统计只有2005年表单（因此样本量越小，其统计意义可能越不可靠）。











