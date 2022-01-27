FOMC会议回顾：声明措辞灵活，但鲍威尔鹰派立场打压风险情绪

正如我们《FOMC会议前瞻报告》中指出的，美联储在今天会上调整货币政策的可能性微乎其微……最后我们看到，事实也的确如此。

不过,尽管并无直接的政策变化，由于美联储强调新年伊始持续物价压力、劳动力市场改善、新冠病例激增、股市大跌及其他无数变量，声明基调及杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会还是给市场情绪带来了显著影响。

联邦公开市场委员会（FOMC）声明是怎么说的?

如果必须用一个词来概括今天的FOMC声明，我认为是“灵活性”。

杰罗姆·鲍威尔及其同僚并未先行给出一条明确的货币政策路径，相反，他们承认极具挑战性的不利因素并重申当前迅速退出量宽的计划，同时还暗示，很可能最快会在下次3月美联储会议上启动加息：

美联储：资产购买行动将于3月初结束

美联储：很快就会适当地提高联邦基金利率

加息后开始缩减资产负债表

 尽管一些交易员曾认为，美联储可能会选择提前结束量化宽松，甚至通过立即加息来遏制通胀，但委员会坚守了既定策略并最大化其灵活性，同时为经济正常化争取时间。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔新闻发布会

继此前开创先例之后，主席鲍威尔再度利用新闻发布会就美联储讯息进行了微调，措辞较此前更为温和的货币政策声明要强硬得多。新闻发布会部分亮点如下：

 工资正以多年来最快速度增长

 通货膨胀率仍然远高于我们的长期目标，而且范围更广

 经济不再需要持续高水平政策支持

 委员会普遍同意加息时机很快就会来到

 鲍威尔不排除FOMC可能每次会议上都进行加息

 利率有相当大的上调空间

[FOMC] 打算在3月会议上加息

 美联储资产负债表规模远大于必需

 通货膨胀风险仍为向上

 通货膨胀可能较预期更长时间保持高企

换句话说，鲍威尔尽其可能明确了美联储想要启动大幅加息的意愿，最早下一次FOMC会议就会开始加息，并将于此后会议上继续加息，直到通胀显露下降迹象。

市场对美联储会议的反应

不出所料，市场将上述言论视为政策收紧即将到来的信号，其反应同样也在预测之中。美元和短期美债收益率同步走高，两年期美债收益率升至1.12%，创2020年2月以来最高水平。与此同时，美国股指当日下跌，回吐早前涨幅，澳元和纽元等对风险情绪更为敏感的货币同样走低。

FOMC会后的澳元/美元走势尤其有趣，货币对延续此前看跌旗形跌势。展望后市，澳元/美元阻力最小的路径仍为下行，在下周即将到来之际，关键支撑位18个月低点0.7000进入我们的视野。如果跌破该关键水平，货币对或面临更大跌势，下探0.6900，或0.6800下方疫情后反弹行情之50%回档。

来源：StoneX, TradingView

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