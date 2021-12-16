FOMC加速缩表且预测明后两年各加息三次- 嘉盛集团官网

FOMC预计2021年、2022年和2023年的通胀率分别为5.3%、2.6%和2.3%

2021/12/16 13:56:00

FOMC表示，经济不再需要增量支持，所以将每月债券购买减码金额从原来的150亿美元上调至300亿美元，其中包括200亿美元国债和100亿美元MBS。量化宽松计划的退出时间也从11月会议宣布的20226月提前至20223月。

美联储主席鲍威尔表示，“明年很长时间里通胀水平将高于我们2%的目标”。《经济摘要》预测中的点阵图显示，FOMC预计2021年、2022年和2023年的通胀率分别为5.3%2.6%2.3%通胀上升的主要原因一直是疫情造成的供应瓶颈，如今物价上涨现象变得普遍。

FOMC也预期明年年底前实现充分就业，只是实现劳动力参与率目标可能需要更多的时间。

点阵图还显示FOMC成员预期2022年和2023年都加息3次。

来源: Bloomberg

 

联邦基金市场闻讯计入4月会议加息一次的几率为75%5月会议加息一次的几率为100%。此文发稿时，这些百分比数字还在增长。

鲍威尔近期在参议院银行业委员会上作证时指出，通胀居高不下，是时候放弃通胀“过渡”论。最新的11月表面CPI6.8%

 

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