欧元/美元新一轮推高

伦敦股市昨天开盘后几个小时内，全球市场似乎即将迎来一段均值回归期。股市飘红（下跌），美元/欧元和其他G10货币对上涨。

2020/6/10 11:55:00
伦敦股市昨天开盘后几个小时内，全球市场似乎即将迎来一段均值回归期。股市飘红（下跌），美元/欧元和其他G10货币对上涨。
然而，美元的主导下行趋势力度是如此强大，到今天上午亚盘启动时，欧元/美元已回升至周期高点附近。货币对的反弹或得益于德国财长对欧盟复苏基金的乐观评论。德国财长称，在与“节俭四国”奥地利、丹麦、荷兰和瑞典进行建设性对话后，“各国都有意愿在短时间内达成协议”。
正如最近所指出的，如果达成协议，复苏基金将是迈向欧洲财政联盟的象征性第一步，而后者的缺位一直被视为欧盟和欧元的“阿喀琉斯之踵”。与此同时，美元的吸引力急剧减弱。此前，在美国总统特朗普2017年底实施减税政策，从而引发“双赤字”担忧后，美元也曾同样失宠。
而这一次，社会动荡、对新冠肺炎大流行管理不善、赤字不断膨胀及其他政治决策，所有这些都让人们担心，美元作为世界储备货币的地位正在受到威胁。
上述担忧开始转化为欧元/美元的看涨，货币对近期对1.1150阻力的上破确认了新一轮推高正在展开，并成为重新做多欧元/美元的催化剂。
"因此，我正在密切关注汇价升穿1.1150并日线图收于其上，以确认突破且货币对正在展开新一轮攻向今年迄今高点1.1500区域的推高。在这种情况下，考虑做多欧元/美元，止损设在200日均线下方25个点（目前为1.1010）。”
假设明天上午(悉尼时间凌晨4点)的FOMC会议无任何意外，若汇价持续突破(2018年2月高点1.2555以来)下降趋势阻力1.1360/90，我们将视此为欧元/美元正在展开下一轮推高，攻向1.1500的信号。
欧元/美元多头在汇价上破1.1150后的止损应设在昨日低点1.1230区域略下方，这样可以确保如果到达该追踪止损，交易员仍可少量获利。

EURUSD the real deal – part II

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月10日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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