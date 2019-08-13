美中贸易关系缓和、美国通胀上升，导致欧元/美元下跌

虽然有越来越多的证据显示德国经济正在走向衰退，欧元在欧洲时段早盘还是保持向上的活力。德国ZEW指数暴跌至7年最低点-44.1，并且严重偏离-28.5的预期值，也远弱于-24.5的前值。该数据指向德国经济切实的严重恶化；美-中贸易形势最近趋紧加上无协议脱欧的几率越来越大，增添了疲弱经济增长的向下压力。投资者现在将关注定于明天揭晓的德国GDP，据预测该数据萎缩。但来自美中贸易战的不确定性据估计继续冲击德国的出口需求，这个欧元区最大的经济体很可能走向衰退。

美元上涨

美元在美国通胀数据发布后温和上扬。CPI年率升至1.8%，高于1.7%的预期值。剔除较不稳定的食品与燃料的核心CPI年率意外上升至2.2%，高于2.1%的预期值。但美元的上涨主要归功于美国宣布可能将针对一些进口中国商品的关税延迟到12月再征收。由于近期围绕着美-中贸易争端少有积极的消息，此公告一出投资者迅速做出回应，推高美元。美元交易员重点关注地缘政治与当下贸易关切及其对全球成长的影响。最近有关经济衰退的担忧日渐升温。贸易紧张局势缓和利好美国经济，再加上意外上升的美国通胀，形成对美元的利好。

欧元/美元需要关注的价位：





欧元/美元正交投于1.1250-1.1160区间内，并且没有突破的迹象。下破1.1160可能打开先后下探1.1100和1.1025的空间。向上如果突破1.1220的阻力位，后市可能更有信心上摸1.1250后测试1.1280。



