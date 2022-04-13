欧洲市场开盘报告：美元/日元上看近20年高点，等待美国通胀数据- 嘉盛官网

亚洲市场情况：

澳大利亚 ASX 200 指数跌 37.3 点，跌幅 0.5% ，目前报在 7,447.90

日本日经 225 指数跌 385.58 点，跌幅 1.44% ，目前报在 26,435.76

香港恒指跌 110.06 点，跌幅 0.52% ，目前报在 21,098.24

中国 A50 指数跌 1.66 点，跌幅 0.01% ，目前报在 13,567.44

英国和欧洲

英国 FTSE 100 指数期货目前下跌 52 点，跌幅 0.69%, 现货市场开盘预计报在 7,566.31

Euro STOXX 50 指数期货目前下跌 44 点，跌幅 -1.17%, 现货市场开盘预计报在 3,795.62

德国 DAX 指数期货目前下跌 179 点，跌幅 1.26%, 现货市场开盘预计报在 14,013.78

美国股指期货

道指期货目前下跌 135 点，跌幅 0.39%

标普 500 指数期货目前下跌 76 点，跌幅 0.54%

纳斯达克 100 指数期货目前下跌 21.75 点，跌幅 0.49%

华尔街下跌，科技股密集的纳指领跌。亚洲股市随之走弱，而且欧洲和美国期货市场同样下挫。在今天的通胀数据发布和复活节长周末假期到来之前，股市信心看来脆弱。

美国CPI定于BST 13:30揭晓

美国通胀数据是今天的主要事件，预计年率自7.9%上涨至1981年12月以来最高点8.5%；剔除食品与能源的核心CPI预计自6.4%升至6.6%。CPI不断攀升早就众所周知，所以通胀真实水平不再能够搅动市场心绪，相反通胀回落所需要的时间以及美联储加息是否会导致经济衰退，才是最能牵动神经的大问题。10年期和2年期债券收益率最近倒挂，暗示债券交易者预计经济在2023年的某个时候衰退，即使倒挂只持续了两天。交易者计入5月加息的几率为82%，如果今天的通胀数据再度火热，这个数字可能上升。

美元/日元短线枢轴在126

收益率差扩大明显利多美元/日元，其目前交投于2015年6月以来最高点，如果站于其上，可望摸至20年高点。而美元/日元走到这一步的条件早就成熟，因为日本央行与美联储的政策背道而驰。如果CPI超过预期，美元/日元或轻松击穿126。但若CPI略微低于预期，美元/日元可能因为交易者在重大数据发布之前提前布局的习惯而承受一定的获利回吐压力。但考虑到美联储立场极端强硬而日本央行立场永远温和，美元/日元不具备大幅回撤的基础。

FTSE: 市场内部情况

FTSE 350: 2022年4月11日下跌0.67%，收于4264.34

140 只个股 ( 占比 39.89%) 上涨， 197 只个股 ( 占比 56.13%) 下跌

13 只个股创下 52 周新高， 2 只跌至新低

35.04% 的个股收上 200 天均线

65.81% 的个股收上 50 天均线

9.97% 的个股收上 20 天均线

涨幅居前的个股:

+ 12.66% - John Wood Group PLC (WG.L)

+ 6.86% - Wizz Air Holdings PLC (WIZZ.L)

+ 3.71% - Easyjet PLC (EZJ.L)

跌幅居前的个股:

· -6.69% - Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML.L)

· -6.14% - Ferrexpo PLC (FXPO.L)

· -4.99% - Johnson Matthey PLC (JMAT.L)

后市展望 ( 标准时间 )

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