欧洲市场开盘报告：新加坡金管局紧缩银根，关注欧洲央行会议 - 嘉盛官网

新加坡金管局紧缩银根，隔夜新加坡元大涨。我们预计欧洲央行决议不会引起同样程度的反应。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/19 13:46:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲市场情况：

  • 澳大利亚 ASX 200 指数上涨43.8点，涨幅0.59%，目前报在7,522.80
  • 日本日经225指数上涨310.28点，涨幅1.16%，目前报在27,153.77
  • 香港恒指上涨65.17点，涨幅0.3%，目前报在21,439.54
  • 中国 A50指数上涨131.5点，涨幅0.95%，目前报在13,953.66

 

英国和欧洲

  • 英国FTSE 100指数期货目前上涨12.5点，涨幅0.17%, 现货市场开盘预计报在7,593.30
  • Euro STOXX 50指数期货目前上涨16点，涨幅0.43%, 现货市场开盘预计报在3,843.96
  • 德国 DAX指数期货目前上涨62点，涨幅0.44%, 现货市场开盘预计报在14,138.44

 

美国股指期货

  • 道指期货目前上涨21点，涨幅0.06%
  • 标普500指数期货目前上涨38点，涨幅0.27%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨3.75点，涨幅0.08%

 

 

亚洲市场连续第二天上涨，西方国家部分市场将迎来为期4天的周末假期。交易者在长周末到来之前可能保持灵活性，以免被一些出乎意料的消息打得措手不及，大型交易员更是了结头寸。但市场情绪似乎依然活跃，欧洲和美国期货市场看来都有望高开。

澳大利亚失业率保持在4%不变，但因为兼职就业人数减少5.95万，表面就业人数仅增长1.79万，不及预期。澳元兑其主要对手货币基本上走平。

 

新加坡金管局最新加入紧缩银根的阵营

新加坡金管局今天6个月中第3次紧缩银根，将名义有效汇率上调，同时小幅上调政策区间的斜率。这是金管局一年中首次同时动用这两种工具。新加坡元随后上涨，美元/新加坡元下跌0.6%左右，目前是两年中最大跌幅。

 

等待欧洲央行与土耳其央行决议

土耳其央行定于BST 12:00公布货币政策决议，但因为央行宣布了“里拉化”计划，预计此次会议不会影响市场。土耳其央行今年每次召开会议都维持利率在14%不变，考虑到去年四季度通胀率高达30%而央行依然降息，今年的做法方向正确。

欧洲的通胀压力挥之不去，但也不要期待欧洲央行今天采取行动。央行在上月会议调整了二季度债券购买计划，三季度债券购买计划尚未披露。对于今天会议的真实焦点，将落在央行的指导意见及对债券购买真实停止时间的说明。如果不停止债券购买计划，利率无法上升。OIS市场表明，年内加息25个基点的前景已被计入。

 

欧元/加元可能形成头肩顶形态

 

 

欧洲央行会议在4天长周末假期前召开，所以欧元/加元今天也有很大的可能性不会持续下破。如果欧洲央行会议属于“非事件”事件，我们将关注货币对下周突破关键支撑位的可能性。如果下破1.3650，可确认头肩顶形态并下看1.3600

 

FTSE: 市场内部情况

 

FTSE 350: 2022413日上涨0.05%，收于4242.5

  • 157 只个股(占比44.73%)上涨，184只个股(占比52.42%) 下跌
  • 10只个股创下52周新高，4只跌至新低
  • 33.9%的个股收上200天均线
  • 88.6%的个股收上50天均线
  • 6.27%的个股收上20天均线

 

涨幅居前的个股:

  • + 6.28% - Hochschild Mining PLC (HOCM.L)
  • + 5.78% - Oxford Instruments PLC (OXIG.L)
  • + 5.45% - Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L)

跌幅居前的个股:

  • ·-11.65% - Darktrace PLC (DARK.L)
  • ·-6.67% - Dr Martens PLC (DOCS.L)
  • ·-4.96% - Trustpilot Group PLC (TRST.L)

后市展望(标准时间)

 

 

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