欧洲市场开盘报告：新加坡金管局紧缩银根，关注欧洲央行会议 - 嘉盛官网

亚洲市场情况：

澳大利亚 ASX 200 指数上涨 43.8 点，涨幅 0.59% ，目前报在 7,522.80

日本日经 225 指数上涨 310.28 点，涨幅 1.16% ，目前报在 27,153.77

香港恒指上涨 65.17 点，涨幅 0.3% ，目前报在 21,439.54

中国 A50 指数上涨 131.5 点，涨幅 0.95% ，目前报在 13,953.66

英国和欧洲

英国 FTSE 100 指数期货目前上涨 12.5 点，涨幅 0.17%, 现货市场开盘预计报在 7,593.30

Euro STOXX 50 指数期货目前上涨 16 点，涨幅 0.43%, 现货市场开盘预计报在 3,843.96

德国 DAX 指数期货目前上涨 62 点，涨幅 0.44%, 现货市场开盘预计报在 14,138.44

美国股指期货

道指期货目前上涨 21 点，涨幅 0.06%

标普 500 指数期货目前上涨 38 点，涨幅 0.27%

纳斯达克 100 指数期货目前上涨 3.75 点，涨幅 0.08%

亚洲市场连续第二天上涨，西方国家部分市场将迎来为期4天的周末假期。交易者在长周末到来之前可能保持灵活性，以免被一些出乎意料的消息打得措手不及，大型交易员更是了结头寸。但市场情绪似乎依然活跃，欧洲和美国期货市场看来都有望高开。

澳大利亚失业率保持在4%不变，但因为兼职就业人数减少5.95万，表面就业人数仅增长1.79万，不及预期。澳元兑其主要对手货币基本上走平。

新加坡金管局最新加入紧缩银根的阵营

新加坡金管局今天6个月中第3次紧缩银根，将名义有效汇率上调，同时小幅上调政策区间的斜率。这是金管局一年中首次同时动用这两种工具。新加坡元随后上涨，美元/新加坡元下跌0.6%左右，目前是两年中最大跌幅。

等待欧洲央行与土耳其央行决议

土耳其央行定于BST 12:00公布货币政策决议，但因为央行宣布了“里拉化”计划，预计此次会议不会影响市场。土耳其央行今年每次召开会议都维持利率在14%不变，考虑到去年四季度通胀率高达30%而央行依然降息，今年的做法方向正确。

欧洲的通胀压力挥之不去，但也不要期待欧洲央行今天采取行动。央行在上月会议调整了二季度债券购买计划，三季度债券购买计划尚未披露。对于今天会议的真实焦点，将落在央行的指导意见及对债券购买真实停止时间的说明。如果不停止债券购买计划，利率无法上升。OIS市场表明，年内加息25个基点的前景已被计入。

欧元/加元可能形成头肩顶形态

欧洲央行会议在4天长周末假期前召开，所以欧元/加元今天也有很大的可能性不会持续下破。如果欧洲央行会议属于“非事件”事件，我们将关注货币对下周突破关键支撑位的可能性。如果下破1.3650，可确认头肩顶形态并下看1.3600。

FTSE: 市场内部情况

FTSE 350: 2022年4月13日上涨0.05%，收于4242.5

157 只个股 ( 占比 44.73%) 上涨， 184 只个股 ( 占比 52.42%) 下跌

10 只个股创下 52 周新高， 4 只跌至新低

33. 9 % 的个股收上 200 天均线

88.6 % 的个股收上 50 天均线

6.27 % 的个股收上 20 天均线

涨幅居前的个股:

+ 6.28% - Hochschild Mining PLC (HOCM.L)

+ 5.78% - Oxford Instruments PLC (OXIG.L)

+ 5.45% - Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L)

跌幅居前的个股:

· -11.65% - Darktrace PLC (DARK.L)

· -6.67% - Dr Martens PLC (DOCS.L)

· -4.96% - Trustpilot Group PLC (TRST.L)

后市展望 ( 标准时间 )

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